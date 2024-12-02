Махачкалинское «Динамо» и «Факел» сыграли вничью

Команды за всю игру так и не смогли поразить ворота друг друга, закончив встречу со счетом 0:0.
В турнирной таблице чемпионата махачкалинцы занимают 11-е место, набрав 17 очков. «Факел» идет 14-м: 14 баллов.
В Махачкале состоялся матч 17-го тура РПЛ, в котором местное «Динамо» сыграло вничью с «Факелом».
Команды за всю игру так и не смогли поразить ворота друг друга, закончив встречу со счетом 0:0.
В турнирной таблице чемпионата махачкалинцы занимают 11-е место, набрав 17 очков. «Факел» идет 14-м: 14 баллов.
Хасанби Биджиев
Дмитрий Пятибратов
27
Давид Волк
4
Идар Шумахов
13
Сослан Кагермазов
86′
99
Муталип Алибеков
16
Уссем Мрезиг
89′
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
11
Эгаш Касинтура
25
Гамид Агаларов
71
Ян Дапо
46′
77
Темиркан Сундуков
9
Ражаб Магомедов
80′
19
Кирилл Зинович
1
Виталий Гудиев
22
Игорь Юрганов
72
Райан Сенхаджи
10
Ильнур Альшин
23
Вячеслав Якимов
33
Ираклий Квеквескири
9
Алексей Каштанов
66′
20
Евгений Марков
13
Игорь Калинин
80′
47
Сергей Божин
6
Дилан Мертенс
88′
17
Николай Гиоргобиани
7
Мохамед Браими
72′
11
Никита Моцпан
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
3
3
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
11
Фолы
15
0
Офсайды
2
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)