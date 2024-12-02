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Махачкалинское «Динамо» и «Факел» сыграли вничью

В Махачкале состоялся матч 17-го тура РПЛ, в котором местное «Динамо» сыграло вничью с «Факелом».

Источник: dinamo-mx.ru

Команды за всю игру так и не смогли поразить ворота друг друга, закончив встречу со счетом 0:0.

В турнирной таблице чемпионата махачкалинцы занимают 11-е место, набрав 17 очков. «Факел» идет 14-м: 14 баллов.

Динамо Мх
0:0
Первый тайм: 0:0
Факел
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
1.12.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Анжи Арена
Главные тренеры
Хасанби Биджиев
Дмитрий Пятибратов
Составы команд
Динамо Мх
27
Давид Волк
4
Идар Шумахов
13
Сослан Кагермазов
86′
99
Муталип Алибеков
16
Уссем Мрезиг
89′
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
11
Эгаш Касинтура
25
Гамид Агаларов
71
Ян Дапо
46′
77
Темиркан Сундуков
9
Ражаб Магомедов
80′
19
Кирилл Зинович
Факел
1
Виталий Гудиев
22
Игорь Юрганов
72
Райан Сенхаджи
10
Ильнур Альшин
23
Вячеслав Якимов
33
Ираклий Квеквескири
9
Алексей Каштанов
66′
20
Евгений Марков
13
Игорь Калинин
80′
47
Сергей Божин
6
Дилан Мертенс
88′
17
Николай Гиоргобиани
7
Мохамед Браими
72′
11
Никита Моцпан
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
6
Удары (всего)
3
3
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
5
11
Фолы
15
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо Мх
Факел
Премьер-лига: таблица и календарь