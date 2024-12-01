«Краснодар» разгромно проиграл «Спартаку» и потерпел первое поражение в сезоне РПЛ

В составе победителей голы забили Манфред Угальде (17-я и 28-я минуты) и Эсекьель Барко (90+4).
«Спартак» одержал пятую победу подряд в чемпионате России. Угальде довел число забитых голов в текущем сезоне РПЛ до 14. В последних трех матчах нападающий забил восемь голов: ранее он дважды забил в матче против тольяттинского «Акрона» (4:0) и четырежды — в игре против московского «Локомотива» (5:2).
«Краснодар» упустил возможность выйти на первое место в турнирной таблице РПЛ. Ранее в воскресенье петербургский «Зенит» дома со счетом 2:3 уступил самарским «Крыльям Советов», петербуржцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками. «Краснодар» располагается на втором месте с 38 очками. До матча со «Спартаком» «Краснодар» не проигрывал в текущем сезоне РПЛ, команда одержала 11 побед и пять раз сыграла вничью.
«Спартак» благодаря победе вышел на третье место, красно-белые набрали 34 очка. В следующем туре «Спартак» примет «Пари Нижний Новгород» 7 декабря, «Краснодар» на следующий день дома встретится с московским «Локомотивом».
В другом матче игрового дня махачкалинское «Динамо» дома сыграло вничью с воронежским «Факелом» (0:0).