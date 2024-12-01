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«Краснодар» разгромно проиграл «Спартаку» и потерпел первое поражение в сезоне РПЛ

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Футболисты московского «Спартака» в гостях со счетом 3:0 обыграли «Краснодар» в матче 17-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе «Краснодар».

Источник: РИА "Новости"

В составе победителей голы забили Манфред Угальде (17-я и 28-я минуты) и Эсекьель Барко (90+4).

«Спартак» одержал пятую победу подряд в чемпионате России. Угальде довел число забитых голов в текущем сезоне РПЛ до 14. В последних трех матчах нападающий забил восемь голов: ранее он дважды забил в матче против тольяттинского «Акрона» (4:0) и четырежды — в игре против московского «Локомотива» (5:2).

«Краснодар» упустил возможность выйти на первое место в турнирной таблице РПЛ. Ранее в воскресенье петербургский «Зенит» дома со счетом 2:3 уступил самарским «Крыльям Советов», петербуржцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками. «Краснодар» располагается на втором месте с 38 очками. До матча со «Спартаком» «Краснодар» не проигрывал в текущем сезоне РПЛ, команда одержала 11 побед и пять раз сыграла вничью.

«Спартак» благодаря победе вышел на третье место, красно-белые набрали 34 очка. В следующем туре «Спартак» примет «Пари Нижний Новгород» 7 декабря, «Краснодар» на следующий день дома встретится с московским «Локомотивом».

В другом матче игрового дня махачкалинское «Динамо» дома сыграло вничью с воронежским «Факелом» (0:0).

Краснодар
0:3
Первый тайм: 0:2
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
1.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Деян Станкович
Голы
Спартак
Манфред Угальде
17′
Манфред Угальде
28′
Эсекиэль Барко
90′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
71′
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
69′
98
Сергей Петров
40′
61′
20
Джованни Гонсалес
6
Кевин Ленини
73′
88
Никита Кривцов
11
Жоау Батчи
56′
5
Кевин Кастаньо
53
Александр Черников
19′
56′
90
Дэвид Мозес Кобнан
7
Виктор Са
61′
19
Федор Смолов
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
82′
18
Наиль Умяров
25
Данил Пруцев
97
Даниил Денисов
9
Манфред Угальде
61′
5
Эсекиэль Барко
90′
90′
68
Руслан Литвинов
8
Маркиньос
26′
89′
29
Рикарду Мангаш
77
Тео Бонгонда
82′
19
Хесус Мануэль Медина
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
29
Фолы
16
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь