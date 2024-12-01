«Краснодар» разгромно проиграл «Спартаку» и потерпел первое поражение в сезоне РПЛ

«Краснодар» упустил возможность выйти на первое место в турнирной таблице РПЛ. Ранее в воскресенье петербургский «Зенит» дома со счетом 2:3 уступил самарским «Крыльям Советов», петербуржцы возглавляют турнирную таблицу с 39 очками. «Краснодар» располагается на втором месте с 38 очками. До матча со «Спартаком» «Краснодар» не проигрывал в текущем сезоне РПЛ, команда одержала 11 побед и пять раз сыграла вничью.