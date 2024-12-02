«Спартак» отнял у «Краснодара» приставку «непобедимый». Красно-белые разгромили «быков», Угальде — в огне

Кто-то мог ожидать, что в перерыве тренер «быков» проведет несколько перестановок, чтобы изменить рисунок игры, но на второй тайм команда вышла без изменений. К исходу часа игры Мусаев все-таки провел четыре замены, правда, к тому моменту игра безвозвратно уплывала в сторону «Спартака». Точнее, выгребали ее себе футболисты в красно-белом. Особенно блистали Угальде и Дуарте. Манфред продолжал цепляться за любые мячи и за счет низко посаженного корпуса был неуловим для защитников. Пожалуй, можно говорить о том, что в РПЛ зажглась настоящая звезда. В последних двух встречах, причем с клубами из топ-3, у него «6+1». Алексис же и вовсе провел чуть ли не лучший матч за «Спартак», выжег все на подходе к своей штрафной, а внутри нее был максимально надежен и сконцентрирован.