«Угальде надо было просто найти себя». Станкович и Мусаев — после разгрома в Краснодаре

В центральном матче 17-го тура РПЛ «Спартак» на выезде одержал победу над «Краснодаром» со счетом 3:0, голами отметились Манфред Угальде (дубль) и Эсекиэль Барко. После игры главные тренеры команд Мурад Мусаев и Деян Станкович подвели ее итоги.
Мусаев: «Пропустили простой мяч и попали в турбулентность»
— Что можете сказать по игре?
— Начало матча было хорошее, мы создали два момента, но затем пропустили простой мяч. Попали в турбулентность и стали проигрывать единоборства и подборы. Ошибка на ровном месте и в эпизоде со вторым голом. Сегодня был не лучший день для нас. Соперник был лучше. Наверное, мы растерялись после пропущенного мяча.
— Известен ли характер травмы Агкацева?
— Пока говорим с врачами.
— Есть ли проблема с «физикой» у игроков?
— Так и есть. Не видел датчики, но соперник лучше нас двигался, был лучше в единоборствах. Логистика сложная, отсутствие аэропорта сказывается. К тому же много игроков вернулось из сборных.
— Поражение вернет команду на землю или такие матчи в плюс не идут?
— Не вижу никаких плюсов в 0:3. Ребята были настроены на эту игру, но соперник оказался лучше. Нам нужно идти вперед. Это первое поражение — неприятно, но теперь они есть у всех в чемпионате.
Станкович: «Ребята были львами от начала до конца».
— Сегодня была жажда реванша за поражение в первом круге (0:3)?
— Стараемся играть от себя, у нас свой путь. Мы играли в Краснодаре с командой, которая борется за первое место. Логично, что нам было непросто. Сегодня ребята на поле были львами от начала и до конца.
— Поражение в первом круге повлияло на настрой?
— Нет. Это абсолютно два разных матча. Считаю, что в первом круге мы проиграли заслуженно, и это стало для нас важным уроком. Сегодня отдельная история. Мы показали желание и волю к победе, поэтому результат заслуженный.
— С чем вы связываете рост результативности Угальде?
— Мы всегда знали, что это хороший нападающий! Ему просто нужно было найти себя. Вопрос не только в тренировках. Игрока нужно мотивировать: сказать что-то, где-то обнять, дать ему уверенность в себе. Сегодня это важный и очень сильный игрок для «Спартака».
— Состав «Спартака» стабилизировался. Это влияет на результат?
— Конечно. Если между игроками есть стабильность, взаимопонимание, это хорошо. Если команда побеждает, состав не меняют. Но при этом я ни от кого не отказываюсь.
Дмитрий Барулев