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«Угальде надо было просто найти себя». Станкович и Мусаев — после разгрома в Краснодаре

Пресс-конференция главных тренеров.

Источник: Спорт-Экспресс

В центральном матче 17-го тура РПЛ «Спартак» на выезде одержал победу над «Краснодаром» со счетом 3:0, голами отметились Манфред Угальде (дубль) и Эсекиэль Барко. После игры главные тренеры команд Мурад Мусаев и Деян Станкович подвели ее итоги.

Мусаев: «Пропустили простой мяч и попали в турбулентность»

— Что можете сказать по игре?

— Начало матча было хорошее, мы создали два момента, но затем пропустили простой мяч. Попали в турбулентность и стали проигрывать единоборства и подборы. Ошибка на ровном месте и в эпизоде со вторым голом. Сегодня был не лучший день для нас. Соперник был лучше. Наверное, мы растерялись после пропущенного мяча.

— Известен ли характер травмы Агкацева?

— Пока говорим с врачами.

— Есть ли проблема с «физикой» у игроков?

— Так и есть. Не видел датчики, но соперник лучше нас двигался, был лучше в единоборствах. Логистика сложная, отсутствие аэропорта сказывается. К тому же много игроков вернулось из сборных.

— Поражение вернет команду на землю или такие матчи в плюс не идут?

— Не вижу никаких плюсов в 0:3. Ребята были настроены на эту игру, но соперник оказался лучше. Нам нужно идти вперед. Это первое поражение — неприятно, но теперь они есть у всех в чемпионате.

Станкович: «Ребята были львами от начала до конца».

— Сегодня была жажда реванша за поражение в первом круге (0:3)?

— Стараемся играть от себя, у нас свой путь. Мы играли в Краснодаре с командой, которая борется за первое место. Логично, что нам было непросто. Сегодня ребята на поле были львами от начала и до конца.

— Поражение в первом круге повлияло на настрой?

— Нет. Это абсолютно два разных матча. Считаю, что в первом круге мы проиграли заслуженно, и это стало для нас важным уроком. Сегодня отдельная история. Мы показали желание и волю к победе, поэтому результат заслуженный.

— С чем вы связываете рост результативности Угальде?

— Мы всегда знали, что это хороший нападающий! Ему просто нужно было найти себя. Вопрос не только в тренировках. Игрока нужно мотивировать: сказать что-то, где-то обнять, дать ему уверенность в себе. Сегодня это важный и очень сильный игрок для «Спартака».

— Состав «Спартака» стабилизировался. Это влияет на результат?

— Конечно. Если между игроками есть стабильность, взаимопонимание, это хорошо. Если команда побеждает, состав не меняют. Но при этом я ни от кого не отказываюсь.

Дмитрий Барулев

Краснодар
0:3
Первый тайм: 0:2
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
1.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Деян Станкович
Голы
Спартак
Манфред Угальде
(Алексис Дуарте)
17′
Манфред Угальде
(Данил Пруцев)
28′
Эсекиэль Барко
90+4′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
71′
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
69′
98
Сергей Петров
40′
61′
20
Джованни Гонсалес
6
Кевин Ленини
73′
88
Никита Кривцов
11
Жоау Батчи
56′
5
Кевин Кастаньо
53
Александр Черников
19′
56′
90
Дэвид Мозес Кобнан
7
Виктор Са
61′
19
Федор Смолов
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
82′
18
Наиль Умяров
25
Данил Пруцев
97
Даниил Денисов
9
Манфред Угальде
61′
5
Эсекиэль Барко
90+5′
90′
68
Руслан Литвинов
8
Маркиньос
26′
89′
29
Рикарду Мангаш
77
Тео Бонгонда
82′
19
Хесус Мануэль Медина
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
29
Фолы
17
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь