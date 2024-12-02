«Угальде надо было просто найти себя». Станкович и Мусаев — после разгрома в Краснодаре

— Мы всегда знали, что это хороший нападающий! Ему просто нужно было найти себя. Вопрос не только в тренировках. Игрока нужно мотивировать: сказать что-то, где-то обнять, дать ему уверенность в себе. Сегодня это важный и очень сильный игрок для «Спартака».