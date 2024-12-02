Трабукки сравнил деятельность Федорищева с кальчополи

По информации «РБК Спорт», губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев намерен направить запрос в прокуратуру с просьбой провести проверку решений по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове, а также сделки агентской группы Павла Андреева, связанные с футбольным клубом «Крылья Советов».