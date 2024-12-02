Невероятный гол Лещука спас «Динамо» в Грозном! Шелия пропустил от коллеги из-за кошмарной ошибки

Лишь на 30-й минуте москвичи, наконец, придумали первый ответ — Тюкавин головой не попал в створ. И еще два момента у молодого форварда было «со второго этажа», но это никогда не было его сильной стороной. А кроме навесов «Динамо» ничего не могло предложить. Словно никаких других идей у бело-голубых не было. Что для претендента на медали выглядело удивительно.