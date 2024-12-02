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Невероятный гол Лещука спас «Динамо» в Грозном! Шелия пропустил от коллеги из-за кошмарной ошибки

Бело-голубые сыграли с «Ахматом» вничью — 1:1.

Источник: ФК «Динамо»

Тяжело складывается у «Динамо» первая часть сезона. Хотя статистически все выглядело прилично — команда провела лучший первый круг в 21 веке по количеству набранных очков, но лидирующая тройка ушла довольно далеко. А главное, болельщиков не радовало качество игры — все у бело-голубых получалось как-то натужно, без куража, без легкости.

А когда конкуренты давали шансы к себе приблизиться, то подопечные Марцела Лички нелепо их упускали. Скажем, как неделю назад, когда в Воронеже остались без победы на 99-й минуте.

Вот и сейчас «Зенит», «Краснодар» и «Локомотив» дружно проиграли — отличная возможность приблизиться. Тем более, что у «Динамо» встреча с «Ахматом» — 15-й командой лиги, у которой в последних пяти матчах — пять поражений. Однако москвичи снова сыграли слабо, обнажив все свои проблемы, которые мы наблюдаем в течение первой половины сезона — низкие скорости, отсутствие страсти, провалы в обороне, слабая реализация.

Уткин, конечно, отдал роскошную голевую передачу Самородову, перекинув мяч через защитника с лета и выведя партнера один на один. Но ведь тут и дезорганизация в оборонительных порядках гостей, которые при позиционной атаке умудрились оставить одного Фернандеса против двух оппонентов. И парагвайца отыграли.

И дальше именно «Ахмат» должен был увеличивать счет — в одном эпизоде спас Лещук и при ударе, и при добивании, в другом Самородов из выгоднейшей позиции не попал по мячу.

Лишь на 30-й минуте москвичи, наконец, придумали первый ответ — Тюкавин головой не попал в створ. И еще два момента у молодого форварда было «со второго этажа», но это никогда не было его сильной стороной. А кроме навесов «Динамо» ничего не могло предложить. Словно никаких других идей у бело-голубых не было. Что для претендента на медали выглядело удивительно.

Аутсайдер смотрелся куда более цельно, чем один из лидеров, лучше понимал, что делать на поле. О самоотдаче и говорить не приходится. Так что динамовцы сохраняли интригу в первую очередь за счет индивидуального мастерства футболистов.

В концовке москвичи навалились, какие-то моменты в штрафной начали возникать, но грозненцы бросались под удары вдвоем-втроем. И упустили победу из-за дикого невезения.

На 5-й добавленной минуте на угловой в штрафную хозяев пришел голкипер «Динамо» Лещук, ему удалось пробить головой, но не слишком удачно — мяч взмыл в воздух «свечкой». Однако Шелия грубой ошибся, пытаясь ликвидировать угрозу, не попал толком по мячу и тот залетел в ворота. Фантастика.

Обиднейшая потеря двух очков для «Ахмата». «Динамо» же увозит из Грозного ничью, однако к качеству футбола москвичей у болельщиков большие вопросы. Как наверняка и у руководителей. До ухода на зимнюю паузу осталась домашняя встреча с «Химками», после которой первая часть сезона будет тщательно проанализирована.

Константин Алексеев

Ахмат
1:1
Первый тайм: 1:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
2.12.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Марцел Личка
Голы
Ахмат
Максим Самородов
(Даниил Уткин)
22′
Динамо
Игорь Лещук
(Бителло)
90+6′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
55
Дарко Тодорович
90+3′
75
Надер Гандри
25′
95
Арсен Адамов
4
Турпал-Али Ибишев
11
Силва Лима Исмаэл
15
Рейерс де Оливейра Камилу
63′
10
Лечи Садулаев
83′
2
Александр Жиров
47
Даниил Уткин
66′
14
Амин Талаль
20
Максим Самородов
83′
19
Мауро Луна Диале
30
Фелиппе Кардозу
45+3′
66′
18
Владислав Камилов
Динамо
31
Игорь Лещук
6
Роберто Фернандес
18
Николас Маричаль
50
Александр Кутицкий
8
Хорхе Карраскаль
74
Даниил Фомин
70
Константин Тюкавин
2
Эли Даса
88′
20
Вячеслав Грулев
13
Николя Муми Нгамале
65′
10
Бителло
24
Луис Чавес
65′
14
Эль Мехди Маухуб
11
Артур Гомес
65′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
4
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
7
17
Фолы
14
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ахмат
Динамо
Премьер-лига: таблица и календарь