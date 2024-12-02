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Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал свой гол в ворота «Ахмата» в матче РПЛ

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук высказался о своём голе на последних минутах матча 17-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:1).

Источник: Чемпионат.com

«Мне Марцел сказал, чтобы я побежал. Некоторые игроки были против, говорили, чтобы вернулся обратно. Два раза сыграл, при штрафном угловой заработал и потом забил, но забил, конечно, больше случай. Просто коснулся мяча, он полетел вверх и была неразбериха», — сказал Лещук в эфире «Матч ТВ».

После 17 сыгранных матчей «Ахмат» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 10 очков. «Динамо» Москва после аналогичного количества игр занимает пятое место, заработав 32 очка. Возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги «Зенит», у которого 39 очков.

Ахмат
1:1
Первый тайм: 1:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
2.12.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Ахмат Арена
Главные тренеры
Сергей Ташуев
Марцел Личка
Голы
Ахмат
Максим Самородов
(Даниил Уткин)
22′
Динамо
Игорь Лещук
(Бителло)
90+6′
Составы команд
Ахмат
88
Гиорги Шелия
55
Дарко Тодорович
90+3′
75
Надер Гандри
25′
95
Арсен Адамов
4
Турпал-Али Ибишев
11
Силва Лима Исмаэл
15
Рейерс де Оливейра Камилу
63′
10
Лечи Садулаев
83′
2
Александр Жиров
47
Даниил Уткин
66′
14
Амин Талаль
20
Максим Самородов
83′
19
Мауро Луна Диале
30
Фелиппе Кардозу
45+3′
66′
18
Владислав Камилов
Динамо
31
Игорь Лещук
6
Роберто Фернандес
18
Николас Маричаль
50
Александр Кутицкий
8
Хорхе Карраскаль
74
Даниил Фомин
70
Константин Тюкавин
2
Эли Даса
88′
20
Вячеслав Грулев
13
Николя Муми Нгамале
65′
10
Бителло
24
Луис Чавес
65′
14
Эль Мехди Маухуб
11
Артур Гомес
65′
91
Ярослав Гладышев
Статистика
4
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
11
7
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
7
17
Фолы
14
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ахмат
Динамо
Премьер-лига: таблица и календарь