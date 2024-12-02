Вратарь «Динамо» Игорь Лещук прокомментировал свой гол в ворота «Ахмата» в матче РПЛ

«Мне Марцел сказал, чтобы я побежал. Некоторые игроки были против, говорили, чтобы вернулся обратно. Два раза сыграл, при штрафном угловой заработал и потом забил, но забил, конечно, больше случай. Просто коснулся мяча, он полетел вверх и была неразбериха», — сказал Лещук в эфире «Матч ТВ».