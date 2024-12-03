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Российские футболисты Ерохин и Сергеев попали в украинское «Чистилище»

В понедельник, 2 декабря 2024 года, украинский «Миротворец» внес российских футболистов Александра Ерохина и Ивана Сергеева в так называемое «Чистилище».

Источник: РИА "Новости"

На сайте «Миротворца» есть раздел «Чистилище» — своеобразная база людей, которых уличили в антиукраинских действиях или словах.

«Центр “Миротворец” просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений», — пишут на страницах людей в «Чистилище».

Ерохин и Сергеев попали в «Чистилище» из-за встречи с ветеранами СВО и членами их семей на тренировке «Зенита». Эта встреча состоялась еще в сентябре 2023 года.

«Встречу организовал филиал фонда “Защитники Отечества”. Футболисты пообщались с подопечными фонда, поделились секретами игры в футбол и провели экскурсию по клубу. Всем желающим знаменитые спортсмены раздали автографы и даже расписали футболку ветерану — фанату “Зенита”, — говорится в публикации на официальной странице филиала фонда “Защитники Отечества” в Ленинградской области в социальной сети “ВКонтакте”.

Стоит отметить, что Сергеев в настоящее время играет за «Крылья Советов», а Ерохин по-прежнему является футболистом «Зенита».

Ерохин — не первый игрок «Зенита», попавший в «Чистилище». В октябре этого года сообщалось, что в базу «Миротворца» были внесены зенитовские футболисты Евгений Латышонок, Вячеслав Караваев, Нино, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос, Клаудиньо, Вендел, Вильмар Барриос, Лусиано Гонду, Матео Кассьерра, Александр Соболев, а также председатель правления «Зенита» Александр Медведев.

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