Российские футболисты Ерохин и Сергеев попали в украинское «Чистилище»

На сайте «Миротворца» есть раздел «Чистилище» — своеобразная база людей, которых уличили в антиукраинских действиях или словах.
«Центр “Миротворец” просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений», — пишут на страницах людей в «Чистилище».
Ерохин и Сергеев попали в «Чистилище» из-за встречи с ветеранами СВО и членами их семей на тренировке «Зенита». Эта встреча состоялась еще в сентябре 2023 года.
«Встречу организовал филиал фонда “Защитники Отечества”. Футболисты пообщались с подопечными фонда, поделились секретами игры в футбол и провели экскурсию по клубу. Всем желающим знаменитые спортсмены раздали автографы и даже расписали футболку ветерану — фанату “Зенита”, — говорится в публикации на официальной странице филиала фонда “Защитники Отечества” в Ленинградской области в социальной сети “ВКонтакте”.
Стоит отметить, что Сергеев в настоящее время играет за «Крылья Советов», а Ерохин по-прежнему является футболистом «Зенита».
Ерохин — не первый игрок «Зенита», попавший в «Чистилище». В октябре этого года сообщалось, что в базу «Миротворца» были внесены зенитовские футболисты Евгений Латышонок, Вячеслав Караваев, Нино, Страхиня Эракович, Дуглас Сантос, Клаудиньо, Вендел, Вильмар Барриос, Лусиано Гонду, Матео Кассьерра, Александр Соболев, а также председатель правления «Зенита» Александр Медведев.