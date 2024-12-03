Российские футболисты Ерохин и Сергеев попали в украинское «Чистилище»

«Центр “Миротворец” просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также иных правонарушений», — пишут на страницах людей в «Чистилище».