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Радимов назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Крыльями Советов» в РПЛ

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал поражение команды в матче 17-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (2:3).

Источник: Чемпионат.com

«Зенит» начал здорово и начал с прессинга. Надо было дальше добавлять прессингом и добивать «Крылья». И при счете 2:0 матч бы закончился. Но в какой‑то момент один, второй, третий начали не добегать у «Зенита». Ослабили вожжи, дали играть «Крыльям», которые на пространстве очень хороши, у них быстрые футболисты. Они начали выходить из‑под прессинга и смогли играть в свою игру«, — сказал Радимов в эфире “Матч ТВ”.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, записав в свой актив 39 очков. «Крылья Советов», в свою очередь, занимаю десятое место, набрав 18 очков.

В следующем туре «Зенит» встретится с «Акроном», а «Крылья Советов» проведут матч с «Ростовом».

Зенит
Крылья Советов