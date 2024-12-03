Радимов назвал причину поражения «Зенита» в матче с «Крыльями Советов» в РПЛ

«Зенит» начал здорово и начал с прессинга. Надо было дальше добавлять прессингом и добивать «Крылья». И при счете 2:0 матч бы закончился. Но в какой‑то момент один, второй, третий начали не добегать у «Зенита». Ослабили вожжи, дали играть «Крыльям», которые на пространстве очень хороши, у них быстрые футболисты. Они начали выходить из‑под прессинга и смогли играть в свою игру«, — сказал Радимов в эфире “Матч ТВ”.