Cоболев стал посмешищем в «Зените». Но в этом виноват Семак

Соболев не отличился ни одним результативным действием в 10 матчах — ни голов, ни передач. Но у этого ряд причин. Во-первых, Соболев до сих пор не набрал форму — ему не хватает игрового тонуса. Он часто замедляет игру, неуклюже возится с мячом и ошибается. При этом пока не провел ни одного полного матча в РПЛ — Семак ему не доверяет.