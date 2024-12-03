Cоболев стал посмешищем в «Зените». Но в этом виноват Семак

Когда Александр Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит», то в первых матчах выходил в основе. Каждый раз Семак его менял, а затем перевел в запас. В итоге за 10 матчей в РПЛ Соболев не забил за «Зенит» — он даже ни разу не отыграл полные 90 минут.
Из-за этого над Соболевым издеваются — хейтеров у него хватает (оскорбляли даже с трибун «Зенита»). Однако осенний провал объясним, а причины не только в Соболеве.
Соболев так и не адаптировался в «Зените». Он перешел в крайне сложный период
Соболев попал в «Зенит» в плохой физической форме — месяц тренировался самостоятельно, когда «Спартак» исключил его из состава. В таком состоянии попал в проблемный «Зенит», где Семак по ходу сезона пытается пересобраться выгоревшую команду-чемпиона. Это самый слабый «Зенит» за долгое время — даже в прошлом сезоне не было столько проблем.
Прошло больше половины сезона, но Семак так и не нашел идеальное сочетание в нападении. Когда здоров Глушенков — игра идет через него. Когда травмирован — выходила тройка Касьерра — Гонду — Соболев. У Семака слишком много ярких игроков атаки — он не может найти идеальное сочетание и постоянно меняет состав. Хотя свою роль сыграли и травмы — из-за них Глушенков пропустил большую часть первого круга.
Растренированному Соболеву было трудно вписаться в такой перестроечный «Зенит». Звездная полузащита Барриос — Вендел — Клаудиньо уже на дает прежний объем, что подорвало производительность всей команды. Соболеву приходится выгрызать мячи, потому что на равных с нынешним «Зенитом» играют не только «Крылья Советов», но даже «Оренбург», идущий на последнем месте в РПЛ.
Посмотрев все матчи Соболева за «Зенит» в РПЛ, скажу честно: он не заслуживает издевательств. Это напоминает то, как все в соцсетях смеялись над серией Акинфеева в ЛЧ. Да, забавно, что Игорь пропускал в каждом матче, но это ничего не говорило о его уровне.
Соболев не отличился ни одним результативным действием в 10 матчах — ни голов, ни передач. Но у этого ряд причин. Во-первых, Соболев до сих пор не набрал форму — ему не хватает игрового тонуса. Он часто замедляет игру, неуклюже возится с мячом и ошибается. При этом пока не провел ни одного полного матча в РПЛ — Семак ему не доверяет.
Во-вторых, Соболев сильно нервничает: губит моменты — не только свои, но и чужие. Он так хочет забить, что часто не замечает одноклубников и прет к мячу напролом. Как в матче с «Локо», когда Кассьерра готовился замкнуть навес, но Соболев вмешался и загубил момент.
Соболев играет красиво, но неэффективно. Весной могут посыпаться голы
Слишком большое желание мешает Соболеву играть — как и давление, с которым он пока не справляется. Соболев сильно нервничает, скандалит с соперниками и выходит из себя. При этом на поле достаточно полезен — уже мог забить несколько мячей и отдать голевые передачи. Но пока чего-то не хватает: то сам попадет в перекладину, то партнер загубит отличный пас.
В ноябрьском матче с «Оренбургом» Соболев вышел в старте. И уже на первых минутах мог забивать — хорошо оторвался от защитников в штрафной. Немного не хватило, чтобы замкнуть прострел:
Дальше Соболев отлично зацепился за мяч в штрафной и покатил под удар Клаудиньо. Но бразилец даже не попал в створ — хотя позиция отличная:
Трудно согласиться с экспертами, которые говорят, что Соболев не подходит «Зениту» по стилю. Это достаточно универсальный форвард, который способен не только играть головой и отыгрывать столба. Только посмотрите, какие изысканные передачи он уже отдает. Такую красоту изобрел против ЦСКА:
А такую против «Факела» — вывел к воротам Кассьерру, который снова загубил верный момент:
Сам Соболев тоже мог забивать: в одном только кубковом матче с «Ахматом» заслужил дубль, но не повезло. Сначала после навеса попал в перекладину. А затем загубил выход один на один — не переиграл 17-летнего вратаря «Ахмата» Яхья Магомедова.
Поэтому осенний провал Соболева не стоит преувеличивать. У него есть причины: плохая форма, тактические проблемы «Зенита», давление фанатов. Но Соболев уже показывает класс — цепляется за мячи, обостряет в штрафной и вырезает тонкие передачи. Пока ему не хватает уверенности, но не удивляйтесь, если после зимнего перерыва у Соболева посыпятся мячи.
Денис Лебеденко