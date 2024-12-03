Геннадий Орлов: «Зениту» надо играть, как «Спартак»

«Надо играть, как играл “Спартак”. Сегодня, вот, лидер по игре “Спартак”. Это надо признать. Потому что он, вчера победив “Краснодар”, завоевал очень много симпатий именно игрой своей. Всё равно “Зенит” остался на первой строчке, и это очень хорошо», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».