Игрок «Спартака» Угальде: мы должны верить, что можем стать чемпионами

«Да, мы хотим выиграть в РПЛ. Мы должны играть для этого, как играли в матче с “Краснодаром”, выигрывать. Это сложно, но мы должны прогрессировать. Мы должны верить в себя, что можем стать чемпионами», — сказал Угальде в беседе с корреспондентом «Чемпионат» Ильёй Никульниковым.