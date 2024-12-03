«Думал, мяч выбьют». Игорь Лещук — о голе «Ахмату»

«Видел, как мяч залетал в ворота, будто в замедленной съёмке. Успел заметить, что все как-то махнули мимо мяча. Для меня это было неожиданно, потому что я думал, что мяч выбьют. Мне казалось, что он летел очень медленно и удобно для того, чтобы его отбить. Футболисты “Ахмата” не разобрались, что для нас хорошо», — приводит слова Лещука «Матч ТВ».