Георгий Джикия рассказал, когда понял, что покинет «Спартак»

— А что тебе, если не секрет, сказали, что ты говоришь, что после этого разговора тебе стало ясно, что, скорее всего, ты не продолжишь карьеру в «Спартаке»?

— Сказали то, что мы не сделали то, о чём договаривались. Была не то что договорённость или что-то, но что мы зимой пересмотрим условия и всё-всё-всё, о продлении контракта поговорим. Зимой любой спортсмен хочет до отпуска решить свои вопросы. Никакого разговора, ничего не произошло в декабре. В январе также я приехал на сборы, ничего не произошло. И только первый разговор был после первого сбора.