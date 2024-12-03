«Хочется, чтобы играли наши ребята». Джикия выступил против лимита на легионеров в РПЛ

— Большое количество иностранцев. Это, опять же, кто как хочет, знаешь, как говорится, потому что руководители, это всё их дело, вопросов нету. Но просто у меня внутри, как часть всей этой истории, не потому что там у меня тоже русский паспорт и я не играю, потому что иностранец играет. Если бы так было, вряд ли бы в «Спартаке» 7,5 года провёл бы.