Георгий Джикия заявил, что не перешёл бы в «Зенит», ЦСКА и «Динамо» после «Спартака»

— Сейчас, летом, грубо говоря, был бы «Зенит», ты бы рассматривал, или всё-таки нет?

— Нет, не рассматривал бы, нет. Опять же, я с уважением отношусь к «Зениту». У нас с Богдановичем хорошие отношения, мы всегда после игры так тепло общаемся, но это никак не связано с моим каким-то негативом или что-то, а это просто принципиальный момент того, что я носил не один год капитанскую повязку в «Спартаке», и я не могу себе позволить перейти в «Зенит», ЦСКА и «Динамо», — сказал Джикия в видео на YouTube-канале Smol Talk.