«Его можно понять». Радимов — о скандальных словах Гончаренко в адрес судьи Бобровского

«Давайте попробуем трактовать эту историю. Понятно, что угроза была и Гончаренко пытался как‑то уколоть судью после того, что он натворил, хотя ошибки скорее были в пользу “Пари НН”. Да, он перегнул палку, но понять его можно. Со слов Гончаренко, боковой [судья] пытался нахамить одному из игроков его команды, он мог встать на защиту. Другое дело, ты являешься главным тренером, а трактовать можно как угодно», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч Премьер».