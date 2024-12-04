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«Его можно понять». Радимов — о скандальных словах Гончаренко в адрес судьи Бобровского

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался относительно поступка главного тренера «Пари НН» Виктора Гончаренко, который после матча 17-го тура РПЛ с «Ростовом» (4:0) обратился к главному арбитру встречи Яну Бобровскому, сказав ему: «Ян, тебе недолго осталось».

«Давайте попробуем трактовать эту историю. Понятно, что угроза была и Гончаренко пытался как‑то уколоть судью после того, что он натворил, хотя ошибки скорее были в пользу “Пари НН”. Да, он перегнул палку, но понять его можно. Со слов Гончаренко, боковой [судья] пытался нахамить одному из игроков его команды, он мог встать на защиту. Другое дело, ты являешься главным тренером, а трактовать можно как угодно», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

После 17 туров Российской Премьер-Лиги команда Виктора Гончаренко набрала 16 очков и на текущий момент занимает 12-е место.

В следующем туре «Пари НН» встретится с московским «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Гончаренко был назначен на должность главного тренера нижегородской команды 9 октября нынешнего года.

Ростов
4:0
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
30.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена, 6545 зрителей
Главные тренеры
Валерий Карпин
Виктор Гончаренко
Голы
Ростов
Максим Осипенко
(Николай Комличенко)
32′
Родриго Саравия
(Данил Глебов)
60′
Максим Осипенко
65′
Николай Комличенко
73′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
40
Илья Вахания
55
Максим Осипенко
15
Данил Глебов
62
Иван Комаров
87
Андрей Лангович
4
Виктор Мелехин
43′
74′
3
Умар Сако
9
Мохаммад Мохебби
74′
10
Кирилл Щетинин
89
Родриго Саравия
84′
11
Алексей Сутормин
7
Роналдо
11′
74′
69
Егор Голенков
27
Николай Комличенко
84′
19
Хорен Байрамян
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
22
Никита Каккоев
41′
25
Свен Карич
15
Александр Эктов
34′
78
Николай Калинский
6′
20
Хуан Мануэль Боселли
49′
70
Максим Шнапцев
74′
7
Владислав Карапузов
19
Никита Ермаков
74′
10
Александр Трошечкин
34
Антон Мухин
74′
80
Валерий Царукян
99
Станислав Магкеев
54′
24
Кирилл Гоцук
29
Лука Веснер Тичич
56′
80′
90
Огнен Ожегович
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
3
10
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
2
22
Фолы
14
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Пари Нижний Новгород
Ростов
Премьер-лига: таблица и календарь