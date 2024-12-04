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«Гремио» досрочно прервал аренду футболиста «Зенита» Ду Кейроса

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Бразильский «Гремио» объявил о завершении досрочной аренды футболиста Ду Кейроса, который принадлежит петербургскому «Зениту», сообщается на сайте команды.

Источник: Пресс-служба ФК "Зенит"

«Гремио» арендовал Ду Кейроса в феврале до конца 2024 года с опцией последующего выкупа трансфера.

«Гремио» сообщает, что по договоренности с Ду Кейросом досрочно расторг аренду. Клуб решил не выкупать полузащитника. «Гремио» благодарит Ду Кейроса за его приверженность и желает ему успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении клуба.

«Зенит» объявил о переходе Ду Кейроса из бразильского «Коринтианса» в январе 2023 года, но за российский клуб бразилец начал выступать с лета. В составе «Зенита» Ду Кейрос завоевал Суперкубок России, провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.

Зенит
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