«Гремио» досрочно прервал аренду футболиста «Зенита» Ду Кейроса

«Зенит» объявил о переходе Ду Кейроса из бразильского «Коринтианса» в январе 2023 года, но за российский клуб бразилец начал выступать с лета. В составе «Зенита» Ду Кейрос завоевал Суперкубок России, провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.