«Гремио» досрочно прервал аренду футболиста «Зенита» Ду Кейроса

«Гремио» арендовал Ду Кейроса в феврале до конца 2024 года с опцией последующего выкупа трансфера.
«Гремио» сообщает, что по договоренности с Ду Кейросом досрочно расторг аренду. Клуб решил не выкупать полузащитника. «Гремио» благодарит Ду Кейроса за его приверженность и желает ему успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении клуба.
«Зенит» объявил о переходе Ду Кейроса из бразильского «Коринтианса» в январе 2023 года, но за российский клуб бразилец начал выступать с лета. В составе «Зенита» Ду Кейрос завоевал Суперкубок России, провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч.