Угальде: «Оправдал ли я свою трансферную стоимость? Конечно»

«Легко, когда забиваешь много голов. Когда приехал сюда, работал по-прежнему: много трудился, на команду в том числе. Может быть, мне не повезло, потому что я не так часто “стрелял”.



За первые три месяца моего пребывания здесь все изменилось. Теперь мы создаем больше моментов. Также в прошлом сезоне мне было сложно играть с двумя нападающими, я к этому не привык.



Оправдал ли я свою трансферную стоимость? Конечно», — приводит слова Угальде РИА Новости.