«Факел» объявил о переходе белорусского полузащитника

«Антон — обладатель Кубка и Суперкубка Беларуси в составе “Торпедо-БелАЗ”. На высшем уровне в своей стране он провёл 124 матча, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Футболист давно был в поле зрения нашего клуба и ранее приезжал на просмотр в “Факел”. Антон, успехов тебе в нашем клубе!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в.