«Факел» объявил о переходе белорусского полузащитника

Белорусский игрок перешёл в стан «наглецов» на правах свободного агента. Последним клубом футболиста был «Торпедо-БелАЗ».
«Антон — обладатель Кубка и Суперкубка Беларуси в составе “Торпедо-БелАЗ”. На высшем уровне в своей стране он провёл 124 матча, в которых отметился семью голами и 10 результативными передачами. Футболист давно был в поле зрения нашего клуба и ранее приезжал на просмотр в “Факел”. Антон, успехов тебе в нашем клубе!» — говорится в заявлении пресс-службы клуба в.
«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Дмитрия Пятибратова набрала 14 очков после 17 матчей. В ближайшем туре «Факел» сыграет с московским ЦСКА 8 декабря.