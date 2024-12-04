Жена Смолова: «Краснодар — точно не мой город, превратилась в человека с тряпкой»

«Почти подошла к концу первая часть нашего пребывания в Краснодаре. Уже 6 числа мы с мелкой поедем в Москву, а Федя приедет девятого после игры с Локомотивом.



Я от себя в восторге. Не имея опыта подобных переездов, еще и с ребенком, я отлично справилась. Краснодар — абсолютно точно не мой город, но я искала и ищу удовольствие в мелочах. Нашла для себя хобби: рынок и супермаркет, где я брожу по прилавкам и планирую, что приготовить. Собственно, из этого вылилось новое направление моего блога — кулинария.



Научилась абстрагироваться от дискомфортного вождения и пробок и от того, что тут особо некуда сходить. Ребенок очень заземляет, потому что с ним время летит очень быстро. А частный дом с малышом — намного удобнее, чем квартира. Хоть я и превратилась тут в “человека с тряпкой”, потому что тут постоянно что-то пачкается.



Мы даже выдержали все 7 поездок из Краснодара в Москву. А это иногда было очень тяжело. Лора герой. Не каждый ребенок бы такое вытерпел», — написала Смолова в своем Telegram-канале.