Тренер «Рубина» Рахимов высказался о предстоящем матче с «Динамо» Мх

— Махачкалинцы входят в тройку по наименьшему количеству пропущенных мячей. В чём не уступчива эта команда?

— Если вы обращали внимание, то «Динамо» любит очень вести борьбу, вступать в единоборства, отборы, они активны и агрессивны. Тем более, когда они играют дома. Если посмотрите их домашние матчи, то там было сложно всем соперникам. Мы не исключение и ждём тяжелой игры, — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба на своём официальном сайте.