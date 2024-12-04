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Тренер «Рубина» Рахимов высказался о предстоящем матче с «Динамо» Мх

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о предстоящем матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо».

Источник: Чемпионат.com

Встреча состоится 7 декабря.

— С «Динамо» придётся играть без Дмитрия Кабутова, который дисквалифицирован на этот матч. Как планируете его заменить?
 — Посмотрим, кто будет готов и сможет выйти на этой позиции. У нас есть пара вариантов.

— Махачкалинцы входят в тройку по наименьшему количеству пропущенных мячей. В чём не уступчива эта команда?
 — Если вы обращали внимание, то «Динамо» любит очень вести борьбу, вступать в единоборства, отборы, они активны и агрессивны. Тем более, когда они играют дома. Если посмотрите их домашние матчи, то там было сложно всем соперникам. Мы не исключение и ждём тяжелой игры, — приводит слова Рахимова пресс-служба клуба на своём официальном сайте.

Рубин
Динамо Мх