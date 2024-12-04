Семин озвучил самую большую проблему в российском футболе: «Влияет на уровень РПЛ»

«Ситуация с “Крыльями Советов” и судейством неоднозначная, и понятной она станет только тогда, когда будут сделаны определенные выводы и названы конкретные факты. Наверное, самая большая проблема в нашем футболе все-таки не эта, а другая — в командах и клубах стало много непрофессиональных людей. Потому что вследствие такого непрофессионализма в данной сфере к нам порой приезжают неквалифицированные игроки. А это влияет и на рост футболистов, и на уровень российской Премьер-лиги», — цитирует Семина РИА Новости.