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Семин озвучил самую большую проблему в российском футболе: «Влияет на уровень РПЛ»

Бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин назвал самой большой проблемой российского футбола множество непрофессиональных людей на руководящих должностях в клубах.

Источник: Sport24

«Ситуация с “Крыльями Советов” и судейством неоднозначная, и понятной она станет только тогда, когда будут сделаны определенные выводы и названы конкретные факты. Наверное, самая большая проблема в нашем футболе все-таки не эта, а другая — в командах и клубах стало много непрофессиональных людей. Потому что вследствие такого непрофессионализма в данной сфере к нам порой приезжают неквалифицированные игроки. А это влияет и на рост футболистов, и на уровень российской Премьер-лиги», — цитирует Семина РИА Новости.

Ранее губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сделал громкое заявление, обвинив российских футбольных судей в коррупции. По его словам, «Крылья Советов» должны 36 миллионов рублей «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе».

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