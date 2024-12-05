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Главный тренер «Зенита» Семак — о поражении от «Крыльев»: такие матчи случаются каждый год

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (2:3).

Источник: Чемпионат.com

«Такие матчи, как мы провели с “Крыльями”, случаются каждый год. Но даже в таком матче, будь наша реализация получше, мы могли рассчитывать на другой результат», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

В составе самарцев дубль оформил Иван Сергеев, ещё один гол — на счету Ивана Олейникова. За «Зенит» забили Максим Глушенков и Нуралы Алип.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 39 очков за 17 матчей. «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке, заработав 18 очков.

Зенит
2:3
Первый тайм: 1:3
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
1.12.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 28820 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Игорь Осинькин
Голы
Зенит
Максим Глушенков
(Андрей Мостовой)
4′
Нуралы Алип
(Максим Глушенков)
72′
Крылья Советов
Иван Сергеев
(Иван Олейников)
17′
Иван Олейников
(Игорь Дмитриев)
18′
Иван Сергеев
(Николай Рассказов)
28′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
30
Матео Кассьерра
28
Нуралы Алип
82′
21
Александр Ерохин
8
Маркус Вендел
64′
7
Александр Соболев
17
Андрей Мостовой
46′
32
Лусиано Гонду
67
Максим Глушенков
82′
9
Виктор Гимарайнс Артур
31
Густаво Мантуан
64′
24
Педро
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
90+6′
4
Александр Солдатенков
15
Николай Рассказов
5
Доминик Ороз
36′
34
Виктор Фелипе Мендес
13
Иван Сергеев
3
Томас Галдамес
78′
25
Кирилл Печенин
6
Сергей Бабкин
64′
21
Дмитрий Иванисеня
19
Иван Олейников
86′
24
Роман Евгеньев
28
Игорь Дмитриев
78′
17
Ульви Бабаев
10
Бенхамин Гарре
64′
73
Владислав Шитов
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
15
6
Удары в створ
12
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
1
5
Фолы
8
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Крылья Советов
Премьер-лига: таблица и календарь