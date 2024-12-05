Почему «Зенит» станет чемпионом. Три главные причины

Отсюда плавно вытекает второй аргумент — «Зенит» традиционно прибавляет на весенней стадии. За пять последних сезонов питерцы несколько раз подходили к зимней паузе без существенного отрыва в таблице, но увеличивали разрыв на финишной прямой. Пока другие не выдерживали давления, «Зенит» как будто, наоборот, раскрепощался и выдавал если не максимум, то что-то близкое к нему. Опять же, весна 2024-го для команды Семака была далеко не идеальной, первая часть сезона и вовсе скорее провальной, но итоговый результат остался тем же, что и годами ранее.