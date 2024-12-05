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Почему «Зенит» станет чемпионом. Три главные причины

Форма меняется — класс остается.

Источник: Фонтанка.ру

Сперва проговорим — «Зенит» и правда не в порядке. Кризис начался не в этом месяце и даже не в этом сезоне. Проблемы чемпиона тянутся с лета 2023 года.

Тогда клуб отпустил Малкома и Кузяева, но не подобрал подходящих исполнителей на замену. Мощь команды на месте, она по-прежнему самая сильная в лиге, но вот доминирования уже давненько никто не видит.

Новость

«Зенит» стал куда пассивнее и тусклее смотреться в топ-матчах, все чаще испытывает трудности с преодолением низкого блока соперника, стал реже проникать в чужую штрафную. Как итог — теперь соперники не боятся чемпиона еще до выхода на поле, даже аутсайдеры понимают, что оттяпать очки у него вполне реально.

Уже в прошлом сезоне было видно, что «Зенит» не тот — впервые при Семаке ушли на зимнюю паузу не на первом месте. Главными претендентами на титул тогда называли «Краснодар» и «Динамо», но ни те, ни другие не справились с давлением на весеннем отрезке.

Сейчас будто похожая история — «Краснодар» лишь в последний месяц начал разбазаривать очки, что позволило «Зениту» вскарабкаться на первую строчку. Но сделано это было очень неубедительно — натужные победы над «Динамо» Мх, «Ахматом» и «Оренбургом», внезапное домашнее поражение от «Крыльев Советов». В общем, есть множество поводов сомневаться, что гегемон сможет защитить свой трон от посягательств.

Но все же при всем этом складывается ощущение, что свое «Зенит» к маю возьмет. И на то есть несколько причин.

Первая — качество состава. Заявка сине-бело-голубых оценивается Transfermarkt в 181 миллион евро, у идущего на втором месте «Спартака» — в 103 миллиона, у третьего «Динамо» — в 95. Понятно, что в футбол играют люди, а не цифры, но разрыв очень существенный. Вендел, Кассьерра, Клаудиньо и Соболев могут быть в плохой форме, но состояние футболистов по ходу сезона меняется, а класс остается — значит, каждый может добавить на определенном отрезке и делать результат в решающие моменты (что успешно проворачивал Глушенков на стартовом отрезке).

Отсюда плавно вытекает второй аргумент — «Зенит» традиционно прибавляет на весенней стадии. За пять последних сезонов питерцы несколько раз подходили к зимней паузе без существенного отрыва в таблице, но увеличивали разрыв на финишной прямой. Пока другие не выдерживали давления, «Зенит» как будто, наоборот, раскрепощался и выдавал если не максимум, то что-то близкое к нему. Опять же, весна 2024-го для команды Семака была далеко не идеальной, первая часть сезона и вовсе скорее провальной, но итоговый результат остался тем же, что и годами ранее.

Источник: Спорт-Экспресс

Причина этому — нестабильность конкурентов. И это, пожалуй, главный довод в пользу того, что на первой строчке таблицы в мае мы увидим уже привычное слово. «Краснодар» мощно на ходу прибавил с Мусаевым и выдал рекордную для себя серию без поражений, «Спартак» играет в доминирующий футбол, «Локомотив» нашел чит-код в лице Батракова, «Динамо» по-прежнему эффектно в атаке. Но всех конкурентов «Зенита» объединяет одно — они показывают крутую игру лишь отрезками, а рассыпаться могут в любой момент. Причем предсказать внезапное падение практически нереально.

В любом случае получается так, что при всех похвалах в адрес «Краснодара», «Спартака» и остальных пока критикуемый всеми «Зенит» остается на первой строчке таблицы. Критикуемый заслуженно — у Семака и правда накопился ворох проблем, которые нужно решить. Лишь в прошлом сезоне тренерский штаб не придумал, как пересобрать команду. Но до этого решения всегда находились — будь то смена схемы или переориентация игры на мощного новичка. В пользу «Зенита» говорят в первую очередь качественный состав и стабильный тренерский штаб, который уже демонстрировал, как может давать результат даже в трудных обстоятельствах.

Но даже если питерцы завоюют очередное чемпионство, к тревожным звоночкам прислушаться необходимо. Иначе задача удержания лидерства в российском футболе с каждым сезоном будет становиться все более сложной.

Автор: Марк Бессонов

Зенит
2:3
Первый тайм: 1:3
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
1.12.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 28820 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Игорь Осинькин
Голы
Зенит
Максим Глушенков
(Андрей Мостовой)
4′
Нуралы Алип
(Максим Глушенков)
72′
Крылья Советов
Иван Сергеев
(Иван Олейников)
17′
Иван Олейников
(Игорь Дмитриев)
18′
Иван Сергеев
(Николай Рассказов)
28′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
30
Матео Кассьерра
28
Нуралы Алип
82′
21
Александр Ерохин
8
Маркус Вендел
64′
7
Александр Соболев
17
Андрей Мостовой
46′
32
Лусиано Гонду
67
Максим Глушенков
82′
9
Виктор Гимарайнс Артур
31
Густаво Мантуан
64′
24
Педро
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
90+6′
4
Александр Солдатенков
15
Николай Рассказов
5
Доминик Ороз
36′
34
Виктор Фелипе Мендес
13
Иван Сергеев
3
Томас Галдамес
78′
25
Кирилл Печенин
6
Сергей Бабкин
64′
21
Дмитрий Иванисеня
19
Иван Олейников
86′
24
Роман Евгеньев
28
Игорь Дмитриев
78′
17
Ульви Бабаев
10
Бенхамин Гарре
64′
73
Владислав Шитов
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
15
6
Удары в створ
12
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
1
5
Фолы
8
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь