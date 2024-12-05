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Почему «Зенит» не станет чемпионом. Семак так и не решил проблему, которая тянется с весны

Текущее лидерство — только благодаря спаду конкурентов.

Источник: ФК "Зенит"

Неочевидный маркер игрового кризиса «Зенита» — когда на поле брошены все звезды, использованы несколько схем и пять замен, каждый второй на поле в состоянии в одиночку сделать разницу, а результат все равно обеспечивает Александр Ерохин. Безусловно, важнейшая фигура даже в 35 лет и, возможно, один из самых продуктивных джокеров лиги. Но явно не тот, кто должен влиять на топ-задачи больше Вендела и Клаудиньо, Лусиано и Кассьерры, Соболева, Артура, Педро, Мостового и остальных селебрити.

Новость

То, что в игровом плане «Зенит» не в порядке, было очевидно еще в Оренбурге. Команда поразила вальяжным началом, нежеланием переключать скорости под прессингом; наконец, отсутствием доминирования в большинстве — и все это против слабейшей команды лиги. При этом казалось, что спасительный гол Ерохина замаскирует проблемы и прокачает игроков ментально. Все же умение выцарапывать очки в неудачных матчах — важнейшее качество, когда решаешь серьезные задачи. Плюс такие победы дают гораздо больший психологический эффект, чем, например, разгромы, в которых интрига задыхается уже к 15-й минуте.

Но на «Зенит» ничего не повлияло — потому что проблемы начались не в Оренбурге. Они тянутся с прошлого сезона.

Не нужно обладать продвинутой статистикой, чтобы зафиксировать: Клаудиньо давно не играет и на 70 процентов от своих возможностей, которые все видели в первые месяцы в России. Мягко говоря, не прогрессируют Вендел, Кассьерра и Мостовой. Барриос и Дуглас не опускаются ниже определенного уровня, но топ-показатели давно из себя не выжимают — как и все лидеры «Зенита», давно осознавшие, что для победы в РПЛ не обязательно убиваться. Хватит минимальных усилий.

С одной стороны, весной это привело к самому нервному финишу в эпоху Сергея Семака. С другой — в очередной раз подтвердило: если даже из такого кризиса получилось выйти с треблом, какой смысл напрягаться?

Источник: ФК "Зенит"

В этой ситуации нужно отметить выдержку боссов «Зенита»: обычно в командах, которые уже не трансформируют класс игроков в качество игры, меняют либо тренера, либо футболистов. В Питере разработали промежуточный вариант: доверились коучу и сохранили лидеров, но летом освежили раздевалку новыми звездами. Получилось ярко: 15:0 к пятому туру, космические показатели Максима Глушенкова и полемика по досрочному чемпионству. Но с каждым новым матчем «Зенита» усиливается ощущение, что это — временный эффект.

На старте сезона любой матч действующего чемпиона производил мощнейшее впечатление и вселял ужас в каждого следующего оппонента. А что сейчас? Разгромы «Крыльев», «Рубина» и «Ростова» сменились натужными победами над аутсайдерами. За них никто не предъявляет (результат-то есть), но про эстетическое наслаждение пришлось забыть. К тому же «Химки», «Спартак», «Краснодар» и «Локо» быстро доказали, что с русским «галактикос» вполне можно играть на равных. А «Крылья» вообще будто вернули «Зенит» в весну, когда поражения на «Газпром Арене» уже не шокировали, а полностью соответствовали качеству футбола.

Новость

Да, статус лидера при этом никуда не делся — что в мае, что сейчас. Причем в обоих случаях — из-за синхронного спада конкурентов. Но рассчитывать на повторение развязки во втором сезоне — самоубийство. Как минимум потому, что теперь каждый знает: скинуть «Зенит» реально. Как максимум — в лиге хватает тех, кто впечатляет больше чемпиона. Пока банда Семака лениво душит оппонентов, не выходя из энергосберегающего режима, «Локомотив» выдает ярчайший первый круг и забирает приз зрительских симпатий. «Краснодар» покушается на рекордную серию из побед (правда, неудачно). А «Спартак», закончив с экспериментами с составом, просто поражает: теперь он, а не «Зенит», коллекционирует разгромы, прессингует на 90-й минуте и играет в самый качественный футбол.

Возможно, зимняя пауза, полноценные сборы и новые трансферы произведут в Санкт-Петербурге нужный эффект, как на старте сезона. Но где гарантия, что все снова не упрется в нулевую мотивацию звезд?

Новость

Раньше «Зенит» испепелял взглядом любого гранда РПЛ, а теперь мучается в Химках и Оренбурге, сгорает в Краснодаре и получает от «Крыльев» три мяча за тайм. И даже после такого не сносит аутсайдера со злости, а спокойно проигрывает на своем поле.

Глядя на это, у меня все меньше уверенности, что у Семака остались рычаги воздействия на самый дорогой в лиге состав, который перенасытился победами и практически уравнял расклады на титул.

Не удивлюсь, если летом в руководстве уже не ограничатся пограничными решениями — причем независимо от финала.

Автор: Леонид Волотко

Зенит
2:3
Первый тайм: 1:3
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
1.12.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 28820 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Игорь Осинькин
Голы
Зенит
Максим Глушенков
(Андрей Мостовой)
4′
Нуралы Алип
(Максим Глушенков)
72′
Крылья Советов
Иван Сергеев
(Иван Олейников)
17′
Иван Олейников
(Игорь Дмитриев)
18′
Иван Сергеев
(Николай Рассказов)
28′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
30
Матео Кассьерра
28
Нуралы Алип
82′
21
Александр Ерохин
8
Маркус Вендел
64′
7
Александр Соболев
17
Андрей Мостовой
46′
32
Лусиано Гонду
67
Максим Глушенков
82′
9
Виктор Гимарайнс Артур
31
Густаво Мантуан
64′
24
Педро
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
90+6′
4
Александр Солдатенков
15
Николай Рассказов
5
Доминик Ороз
36′
34
Виктор Фелипе Мендес
13
Иван Сергеев
3
Томас Галдамес
78′
25
Кирилл Печенин
6
Сергей Бабкин
64′
21
Дмитрий Иванисеня
19
Иван Олейников
86′
24
Роман Евгеньев
28
Игорь Дмитриев
78′
17
Ульви Бабаев
10
Бенхамин Гарре
64′
73
Владислав Шитов
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
15
6
Удары в створ
12
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
1
5
Фолы
8
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь