Почему «Зенит» не станет чемпионом. Семак так и не решил проблему, которая тянется с весны

Да, статус лидера при этом никуда не делся — что в мае, что сейчас. Причем в обоих случаях — из-за синхронного спада конкурентов. Но рассчитывать на повторение развязки во втором сезоне — самоубийство. Как минимум потому, что теперь каждый знает: скинуть «Зенит» реально. Как максимум — в лиге хватает тех, кто впечатляет больше чемпиона. Пока банда Семака лениво душит оппонентов, не выходя из энергосберегающего режима, «Локомотив» выдает ярчайший первый круг и забирает приз зрительских симпатий. «Краснодар» покушается на рекордную серию из побед (правда, неудачно). А «Спартак», закончив с экспериментами с составом, просто поражает: теперь он, а не «Зенит», коллекционирует разгромы, прессингует на 90-й минуте и играет в самый качественный футбол.