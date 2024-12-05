РФС наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов из-за долга игроку

«Удовлетворить заявление Мохаммада Амира Хамаюни в отношении ФК “Химки” о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора в полном объёме. Обязать ФК “Химки” выплатить футболисту задолженность по соглашению о расторжении трудового договора и проценты (денежную компенсацию) согласно ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации за нарушение сроков выплаты задолженностей.



Применить к ФК “Химки” запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК “Химки” в случае исполнения обязательств перед футболистом Мохаммадом Амиром Хамаюни, установленных настоящим решением», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.