Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФС наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых футболистов из-за долга игроку

Палата по разрешению споров РФС рассмотрела заявление защитника Амира Мохаммада в отношении подмосковных «Химок» о взыскании задолженности по соглашению о расторжении контракта.

Источник: https://vk.com/fckhimki_official

Палата по разрешению споров РФС рассмотрела заявление защитника Амира Мохаммада в отношении подмосковных «Химок» о взыскании задолженности по соглашению о расторжении контракта.

«Удовлетворить заявление Мохаммада Амира Хамаюни в отношении ФК “Химки” о взыскании задолженности по соглашению о расторжении трудового договора в полном объёме. Обязать ФК “Химки” выплатить футболисту задолженность по соглашению о расторжении трудового договора и проценты (денежную компенсацию) согласно ст. 236 Трудового кодекса Российской Федерации за нарушение сроков выплаты задолженностей.

Применить к ФК “Химки” запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет начинает действовать с момента вынесения резолютивной части настоящего решения и может быть снят палатой РФС по разрешению споров по заявлению ФК “Химки” в случае исполнения обязательств перед футболистом Мохаммадом Амиром Хамаюни, установленных настоящим решением», — приводится текст решения на официальном сайте РФС.

Химки
Премьер-лига: таблица и календарь