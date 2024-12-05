Степашин: матч с «Зенита» с «Крыльями» показал, что играют не деньги, а футболисты

«Зенит» выдает паспорта бразильцам? Ради бога! У нас народу не хватает, я не против, чтобы бразильцы играли. Ничего зазорного нет — посмотрите на мировую практику.
Другое дело, что мне, как ленинградцу, хотелось бы, чтобы в петербургском газпромовском «Зените» играло больше воспитанников. «Зенит» — одна из самых сильных команд, но последний его матч с «Крыльями» показал, что играют футболисты, а не деньги«, — приводит слова Степашина“РБ Спорт”.
“Зенит” после 17-го тура Российской Премьер-Лиги находится на первом месте с 39 очками. Напомним, 21 октября стало известно, что защитник “Зенита” Дуглас Сантос получил российское гражданство, а 25 октября ему вручили паспорт гражданина Российской Федерации. За “Зенит” Дуглас Сантос выступает с 2019 года.