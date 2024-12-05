Степашин: матч с «Зенита» с «Крыльями» показал, что играют не деньги, а футболисты

«Зенит» выдает паспорта бразильцам? Ради бога! У нас народу не хватает, я не против, чтобы бразильцы играли. Ничего зазорного нет — посмотрите на мировую практику.



Другое дело, что мне, как ленинградцу, хотелось бы, чтобы в петербургском газпромовском «Зените» играло больше воспитанников. «Зенит» — одна из самых сильных команд, но последний его матч с «Крыльями» показал, что играют футболисты, а не деньги«, — приводит слова Степашина“РБ Спорт”.