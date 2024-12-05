Экс-губернатор Самарской области опроверг слухи об угрозах от агента

МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Бывший губернатор Самарской области Дмитрий Азаров опроверг информацию о том, что футбольный агент Павел Андреев его шантажировал.
Ранее журналист Иван Карпов сообщил в Telegram-канале, что Андреев шантажировал Азарова уходом игроков и главного тренера Игоря Осинькина ради агентской комиссии в размере 130 миллионов рублей.
«Чушь, у нас не было общения лет пять. После того, как нас познакомили. Это выдумки. Полная ерунда. Можно проверить всех, кто заходил в здание правительства. Не было никаких угроз и никакого общения с ним», — сказал Азаров в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее на заседании комиссии Госсовета по направлению «Физкультура и спорт» губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил о коррупции в футбольном судейском корпусе. Так, стало известно о долге «Крыльев Советов» в 36 миллионов рублей «преступникам», которые занимаются коррупцией в судействе.
Позже Федорищев сообщил, что подготовил и передал заявление в региональную прокуратуру и ГУМВД России по области, в котором попросил провести проверку по ситуации с «Крыльями Советов» по статьям 201 (злоупотребление полномочиями), 285.1 (нецелевое расходование бюджетных средств), 159 (мошенничество) и 160 (присвоение или растрата) УК РФ. Помимо проблем в судействе, губернатор указал на факты, которые свидетельствуют о возможном источнике в «Крыльях Советов» для обогащения предпринимательских структур. В среду полиция организовала проверку по заявлению Федорищева о коррупции в Российской премьер-лиге (РПЛ), устанавливаются все обстоятельства произошедшего.