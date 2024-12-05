Экс-губернатор Самарской области опроверг слухи об угрозах от агента

Позже Федорищев сообщил, что подготовил и передал заявление в региональную прокуратуру и ГУМВД России по области, в котором попросил провести проверку по ситуации с «Крыльями Советов» по статьям 201 (злоупотребление полномочиями), 285.1 (нецелевое расходование бюджетных средств), 159 (мошенничество) и 160 (присвоение или растрата) УК РФ. Помимо проблем в судействе, губернатор указал на факты, которые свидетельствуют о возможном источнике в «Крыльях Советов» для обогащения предпринимательских структур. В среду полиция организовала проверку по заявлению Федорищева о коррупции в Российской премьер-лиге (РПЛ), устанавливаются все обстоятельства произошедшего.