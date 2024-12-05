Олег Романцев обратился к болельщикам «Спартака»

«В субботу на “Лукойл Арене” “Спартак” проведёт свой заключительный матч в этом году. Команда сейчас показывает прекрасный футбол в РПЛ, и мне бы хотелось, чтобы вы пришли на стадион поддержать ребят, которые стараются радовать вас от матча к матчу. Ваша поддержка точно сможет сделать этот зимний день теплее.
На трибунах буду я и другие легенды «Спартака», с которыми вы сможете пообщаться перед началом игры. Их имена вам хорошо знакомы: Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Валерий Шмаров, Роман Павлюченко и другие.
Давайте вместе создадим отличную атмосферу и проводим этот футбольный год достойно", — приводит слова Романцев пресс-служба клуба.