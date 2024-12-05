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Канчельскис: зачем «Спартаку» продавать Угальде? Они что, в деньгах нуждаются?

Известный российский экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказал своё мнение о необходимости продажи «Спартаком» нападающего Манфреда Угальде.

«Зачем “Спартаку” продавать Угальде? Они что, в деньгах нуждаются? Если за ним следят в Европе, то подождут до конца сезона. За футболистом долго следят хорошие команды, если его хотят. Но он пару игр сыграл хорошо, и уже кричать: “Ура!”? Если он до конца сезона будет играть с таким же рвением, то тогда можно будет думать о переходе», — приводит слова Канчельскиса Metaratngs.

Напомним, Угальде перешёл в московский «Спартак» в январе 2024 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2028 года. В текущем сезоне форвард принял участие в 21 матче, забил 15 голов и сделал три результативных передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

Спартак