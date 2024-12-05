Канчельскис: зачем «Спартаку» продавать Угальде? Они что, в деньгах нуждаются?

«Зачем “Спартаку” продавать Угальде? Они что, в деньгах нуждаются? Если за ним следят в Европе, то подождут до конца сезона. За футболистом долго следят хорошие команды, если его хотят. Но он пару игр сыграл хорошо, и уже кричать: “Ура!”? Если он до конца сезона будет играть с таким же рвением, то тогда можно будет думать о переходе», — приводит слова Канчельскиса Metaratngs.