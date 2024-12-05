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«У Алипа все для этого есть. Дай бог, чтобы смог попробовать». Черчесов о шансах защитника «Зенита» играть в Европе

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем высказал мнение о шансах защитника «Зенита» Нуралы Алипа заиграть в Европе.

Источник: Sport24

— В СМИ была информация об интересе мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» к Алипу. Он способен заиграть в топовом европейской клубе?

— Футболист, который играет в «Зените» — уже игрок высокого уровня. Другое дело, чтобы стабильно играть в Европе, нужно пройти адаптацию — все-таки там другой уровень. У Алипа все для этого есть. Дай бог, чтобы он смог попробовать.

— Кто еще из казахов в ближайшее время может громко о себе заявить?

— Бахтиер у нас играет в «Бешикташе», Самородов стал себя проявлять в «Ахмате». Есть способные ребята.

— Зайнутдинов мало играет в «Бешикташе».

— Так бывает. «Бешикташ» не рядовой клуб, конкуренция высокая. И нам, и ему хотелось бы, чтобы он больше играл. Мы всегда его ждем с радостью в сборной, в здравии и хорошем настроении. Но да, пока немного не хватает практики.

Зенит