«У Алипа все для этого есть. Дай бог, чтобы смог попробовать». Черчесов о шансах защитника «Зенита» играть в Европе

— В СМИ была информация об интересе мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» к Алипу. Он способен заиграть в топовом европейской клубе?
— Футболист, который играет в «Зените» — уже игрок высокого уровня. Другое дело, чтобы стабильно играть в Европе, нужно пройти адаптацию — все-таки там другой уровень. У Алипа все для этого есть. Дай бог, чтобы он смог попробовать.
— Кто еще из казахов в ближайшее время может громко о себе заявить?
— Бахтиер у нас играет в «Бешикташе», Самородов стал себя проявлять в «Ахмате». Есть способные ребята.
— Зайнутдинов мало играет в «Бешикташе».
— Так бывает. «Бешикташ» не рядовой клуб, конкуренция высокая. И нам, и ему хотелось бы, чтобы он больше играл. Мы всегда его ждем с радостью в сборной, в здравии и хорошем настроении. Но да, пока немного не хватает практики.