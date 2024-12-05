«У Алипа все для этого есть. Дай бог, чтобы смог попробовать». Черчесов о шансах защитника «Зенита» играть в Европе

— Так бывает. «Бешикташ» не рядовой клуб, конкуренция высокая. И нам, и ему хотелось бы, чтобы он больше играл. Мы всегда его ждем с радостью в сборной, в здравии и хорошем настроении. Но да, пока немного не хватает практики.