Главу комиссии судей РФС опросили в МВД после заявления Федорищева

В управлении МВД по Самарской области опросили главу экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) Павла Каманцева в рамках доследственной проверки, проводимой после заявления главы Самарской области Вячеслава Федорищева о коррупции в российском футболе, сообщили «РБК Спорт» два источника, знакомых с ходом расследования.
По их словам, опросить Каманцева решили в том числе из-за его слов о коррупции в российском футболе во время разговора с Федорищевым. Собеседники «РБК Спорт» пояснили, что в ходе одной из бесед с главой ЭСК самарский губернатор задал вопрос Каманцеву о существовании коррупции в российском футболе. Каманцев ответил положительно, но подчеркнул, что доказательств этому не имеет.
Каманцев заявил «РБК Спорт», что в ходе обсуждения информации, которую губернатор получил из клуба (о наличии задолженности в размере ₽36 млн за взятки судьям), Федорищев спросил его, верит ли он в то, что это может быть правдой. «Я ответил, что может, у нас также бывают подозрения, мы регулярно проводим проверки при наличии сигналов. Уголовное дело против “Чайки” показало, что коррупция возможна, но РФС прикладывает максимальные усилия, чтобы ее искоренить. По итогу мы договорились о совместной работе и координации», — говорит Каманцев.
«РБК Спорт» обратился за комментариями в пресс-службу Федорищева и в ГУ МВД по Самарской области.
В понедельник «РБК Спорт» сообщил, что губернатор Самарской области обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку решений по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове. Также он просил проверить сделки агентской группы Павла Андреева, связанные с футбольным клубом «Крылья Советов».
Вячеслав Федорищев отметил, что при оценке деятельности «Крыльев Советов» были выявлены нарушения, и выразил уверенность, что их необходимо проверить по следующим статьям Уголовного кодекса: «Злоупотребление полномочиями» (ст. 201), «Нецелевое расходование бюджетных средств» (ст. 285.1) и «Мошенничество» (ст. 159) или «Присвоение и растрата» (ст. 160), говорят собеседники «РБК Спорт». В тот же день Федорищев заявил, что подал документы в правоохранительные органы.
В ноябре губернатор Самарской области на заседании комиссии Госсовета по физической культуре и спорту заявил, что «Крылья Советов» задолжали ₽36 млн «за помощь в судействе». Он рассказал, что об этом ему сообщил один из функционеров клуба, имя которого не привел.