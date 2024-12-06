Главу комиссии судей РФС опросили в МВД после заявления Федорищева

Каманцев заявил «РБК Спорт», что в ходе обсуждения информации, которую губернатор получил из клуба (о наличии задолженности в размере ₽36 млн за взятки судьям), Федорищев спросил его, верит ли он в то, что это может быть правдой. «Я ответил, что может, у нас также бывают подозрения, мы регулярно проводим проверки при наличии сигналов. Уголовное дело против “Чайки” показало, что коррупция возможна, но РФС прикладывает максимальные усилия, чтобы ее искоренить. По итогу мы договорились о совместной работе и координации», — говорит Каманцев.