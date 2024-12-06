Иван Сергеев: против «Зенита» получилось выдать матч года

«Этот год был очень тяжёлым для меня. Весной мало играл, в Самаре долго не забивал. Никак не могло меня прорвать. Не знаю, с чем это связано. Я так же тренируюсь, отдаюсь полностью. Но даже у великих игроков бывают такие застои. Я спокойно к этому отношусь и работаю каждый день на тренировках. Отпустил ситуацию. Соглашусь, что против “Зенита” получилось выдать, наверное, матч года. Приятно было сделать дубль, хотя мог и хет-трик оформить», — рассказал Сергеев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.