«Спартак» ищет нового спортивного директора. Ждать ли топ-трансферы зимой?

У Хлусевича семь матчей подряд в запасе в матчах РПЛ, и вряд ли игра с «Пари НН» в последнем туре перед зимней паузой что-то изменит. Правда, в «Спартаке» на эту позицию есть и внутреннее усиление: правый защитник второй команды Юрий Коледин, арендованный «Торпедо», возвращается в команду и будет тренироваться с основой на предсезонных сборах. Поэтому есть вероятность, что трансфер на эту позицию зимой и не случится.