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Грузинский футболист рассказал об отношении к России

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Грузинский полузащитник воронежского «Факела» Ираклий Квеквескири рассказал о своем отношении к России.

Источник: РИА "Новости"

Квеквескири выступает за «Факел» с лета 2022 года и является капитаном команды.

«Россия дала мне все: футбольное образование, жизненное, высшее. Здесь у меня все: русская жена, дети родились в России, друзья, работа. Сейчас модно от чего-то открещиваться. Как я могу это сделать? Я грузин, любящий Россию и русских людей. Я никогда не скажу плохого слова про Россию, меня никто не сможет заставить это сделать», — приводит слова футболиста «Спортс».

Квеквескири 34 года. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей за «Факел» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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