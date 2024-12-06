Грузинский футболист рассказал об отношении к России

«Россия дала мне все: футбольное образование, жизненное, высшее. Здесь у меня все: русская жена, дети родились в России, друзья, работа. Сейчас модно от чего-то открещиваться. Как я могу это сделать? Я грузин, любящий Россию и русских людей. Я никогда не скажу плохого слова про Россию, меня никто не сможет заставить это сделать», — приводит слова футболиста «Спортс».