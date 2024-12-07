Дочь Черенкова заявила, что верит в чемпионство «Спартака»: «Это будет просто гениально»

— Мы верим в победу, но будет сложно. Если мы ее добьемся, это будет просто гениально.



В целом я не слежу за футболом. По этой части у меня есть муж. За «Спартак», безусловно, болею. Мы ходим на домашние матчи и поддерживаем команду. Стараемся ни одного не пропускать. Это происходит, только если мы в отъезде или кто-то приболел. По правде говоря, я плохо разбираюсь в футболе. Я просто всей душой болею за «Спартак», — цитирует Анастасию NEWS.ru.