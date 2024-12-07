Четыре прорыва «Спартака». Эти футболисты при Станковиче заиграли в свой лучший футбол

«Мне нравится Наиль. Нравится, как он думает — очень быстро, он умеет играть. Сначала нам нужно было кое-что убрать, потом — добавить кое-что другое. Убрать риск, большой риск, который он время от времени совершал, мы работали, разговаривали.



К счастью, я играл на этой позиции, я могу объяснить. Не потому, что я был хорош или не хорош. Я хотел объяснить, как много ответственности на этой позиции, потому что нужно думать о многих вещах. Это и ритмы, и позиция, при которой мяч нельзя потерять, потому что это может дорого стоить команде. Постепенно мы начали исключать то, что нам не нужно, и выдвигать на передний план то, что нам действительно необходимо.



А ещё он очень умный парень, который быстро адаптируется к любой тактике, хорошо читает соперника, я доволен. Он мне понравился с первого дня. Не знаю, насколько он прибавил или не прибавил. Я пытался что-то исправить, и многие говорят, что он значительно прибавил. Скажу честно: есть ещё возможности для его роста».