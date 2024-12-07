Ловчев: Чемпионом будет «Зенит», они сильнее, «Спартаку» надо укрепляться

— «Спартаку» надо укреплять состав и не дергать тренера. Станкович — тренер с хорошим, спортивным характером. Мужиковатый! Красно-белые наконец-то определились с составом и с тройкой нападающих — Барко, Угальде и Бонгонда — они кайфуют от игры, но это не будет продолжаться долгое время. У команды нет скамейки запасных и проблемы с обороной, ее надо укреплять.