Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Спартак» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Спартак» и «Пари Нижний Новгород».

Источник: РИА "Новости"
Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 18, 7.12.2024, 14:00
Спартак
0
Пари Нижний Новгород
0

Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

«Спартак»: Максименко, Денисов, Дуарте, Бабич, Рябчук, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.

«Пари НН»: Медведев, Ведерников, Эктов, Гоцук, Шоштарич, Шнапцев, Карапузов, Трошечкин, Ермаков, Тичич, Ожегович.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков в 17 встречах и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 17 игр.

Спартак
Пари Нижний Новгород
Премьер-лига: таблица и календарь