«Спартак» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 34 очка за 17 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков в 17 встречах и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 17 игр.