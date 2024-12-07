Сергей Юран: когда-нибудь я возглавлю «Спартак»

«Когда-нибудь я возглавлю “Спартак”. Моя цель — дойти до вершины. Команда очень давно не выигрывала чемпионат, болельщиков жалко. Одного кубка мало для такого великого клуба. Это народная команда. Приведу один пример.



Помню, как мы прилетели из Англии в Москву после матча Лиги чемпионов с “Блэкберном”. По пути на базу остановились около метро, чтобы купить газету. А простой народ шёл на работу. Взрослые мужики, молодые парни кричали мне: “Серёга, не выспались, но так классно вы их сделали! Спасибо вам большое!”



Представляете, люди идут с утра на работу, закончат вечером, не выспались, а так счастливы. Потом сел в машину и понял, что ради этого стоит играть, тренировать и приносить болельщикам радость», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».