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«Зенит» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и тольяттинский «Акрон».

Источник: ФК "Зенит"

Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы играющих команд:

«Зенит»: Латышонок, Дуглас Сантос, Родригао, Нино, Мостовой, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Глушенков, Кассьерра.

«Акрон»: Васютин, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Кузьмин, Хубулов, Лончар, Джурасович, Данилин, Дзюба, Пестряков.

После 17 сыгранных матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 39 очков. «Акрон» после аналогичного количества игр занимает девятое место, заработав 19 очков.

Зенит
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь