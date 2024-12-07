«Зенит» — «Акрон»: стартовые составы команд на матч 18-го тура РПЛ

Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу будет обслуживать бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.