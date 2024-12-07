Угальде установил рекорд всех времен! Как же некстати для «Спартака» РПЛ уходит на зиму

Но какой концерт устроил «Спартак» после перерыва! «Пари НН» осмелел, пошёл вперёд и открыл зоны в защите. А ещё прекратился снегопад. Идеальный тайминг для хозяев. И уже на 53-й минуте Тео Бонгонда открыл счёт: после прострела от Маркиньоса вингер «Спартака» разобрался с защитником «Пари НН» и в касание пробил в дальний угол. Бельгийско-конголезский футболист отличился уже в пятый раз за шесть встреч. Отличный прогресс по ходу сезона.