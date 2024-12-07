Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Угальде установил рекорд всех времен! Как же некстати для «Спартака» РПЛ уходит на зиму

Команда Станковича пригвоздила «Нижний» за 11 минут.

Источник: Чемпионат.com

«Спартак» включился в чемпионскую гонку после мощного спринта. Команда Деяна Станковича выдала серию из пяти побед. Домашний матч с «Пари НН» стал хорошим шансом забрать ещё три очка и уйти на паузу в отличном настроении.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 18, 7.12.2024, 14:00
Спартак
3
Пари Нижний Новгород
0

Тренер «Спартака» не экспериментировал с составом, выпустив на поле всех сильнейших. А у «Пари НН» главной потерей стал Виктор Гончаренко. Тренер нижегородцев дисквалифицирован после скандала в игре с «Ростовом».

Первый тайм получился не самым весёлым. Всё оказалось ожидаемо: «Спартак» давил, давил и ещё раз давил. А «Пари НН» окопался около своей штрафной и терпеливо ожидал шанса. Но голкипер «Спартака» Максименко скучал на своей половине поля. Впрочем, и хозяева не сильно напрягали Никиту Медведева. Встреча проходила под снегопадом, а судья Евгений Кукуляк перед стартом принял решение использовать на игре красный мяч. Погодные условия внесли корректировки.

В первом тайме самым опасным футболистом «Спартака» стал… Срджан Бабич. Именно центральный защитник упустил лучшие возможности открыть счёт. Два раза серб опасно бил головой после подач — дважды Медведев спас «Пари НН».

Но какой концерт устроил «Спартак» после перерыва! «Пари НН» осмелел, пошёл вперёд и открыл зоны в защите. А ещё прекратился снегопад. Идеальный тайминг для хозяев. И уже на 53-й минуте Тео Бонгонда открыл счёт: после прострела от Маркиньоса вингер «Спартака» разобрался с защитником «Пари НН» и в касание пробил в дальний угол. Бельгийско-конголезский футболист отличился уже в пятый раз за шесть встреч. Отличный прогресс по ходу сезона.

«Спартак» не уменьшил давление на ворота «Пари НН». Медведев нервничал чуть ли не каждую минуту. Свой очередной гол искал Манфред Угальде. И с третьей попытки форвард забил: на 63-й минуте он воспользовался рикошетом от Кристофера Мартинса, без сопротивления отправив мяч в ворота нижегородцев. Рекордный мяч от Угальде! Он отличился в девятый раз за четыре встречи — такого ранее в чемпионатах России не происходило (как и в истории «Спартака»).

А в следующей атаке «Спартак» забил в третий раз. На этот раз отличился Эсекьель Барко. Аргентинец получил мяч около штрафной и пальнул обводящим ударом в дальний угол ворот Медведева. Нокаут! «Спартак» сделал результат всего за 11 минут.

Оставшиеся полчаса получились «отпускными». «Спартак» контролировал темп встречи, а «Пари НН» сдался. Даже и не вспомнить подходов гостей к воротам Максименко. А у хозяев лучший шанс забить ещё упустил Маркиньос. Бразилец скосплеил Барко и пробил с его точки, однако мяч не нырнул в ворота «Пари НН».

Есть шестая подряд победа «Спартака» в РПЛ! Команда не повторяла достижение с октября-ноября 2016 года. Станкович идёт по стопам Массимо Карреры? Нет сомнений, что клуб и болельщики жалеют о зимней паузе. «Спартак» в нынешнем состоянии — претендент на золото. Главная задача Станковича на перерыв — сохранить импульс. Отыграть потенциальный отрыв в пять очков от первого места за 12 туров — вполне реально.

Автор: Никита Паглазов

Спартак
3:0
Первый тайм: 0:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 14315 зрителей
Главные тренеры
Деян Станкович
Виктор Гончаренко
Голы
Спартак
Тео Бонгонда
(Маркиньос)
53′
Манфред Угальде
(Кристофер Мартинс)
62′
Эсекиэль Барко
64′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
8
Маркиньос
2
Олег Рябчук
83′
29
Рикарду Мангаш
6
Срджан Бабич
88′
23
Никита Чернов
35
Кристофер Мартинс
75′
19
Хесус Мануэль Медина
9
Манфред Угальде
83′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
75′
25
Данил Пруцев
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
3
Данила Ведерников
90+2′
24
Кирилл Гоцук
25
Свен Карич
15
Александр Эктов
19
Никита Ермаков
29
Лука Веснер Тичич
70
Максим Шнапцев
85′
52
Артем Чистяков
7
Владислав Карапузов
33′
67′
80
Валерий Царукян
10
Александр Трошечкин
58′
34
Антон Мухин
90
Огнен Ожегович
67′
9
Зе Турбо
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
0
12
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
4
11
Фолы
17
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Гурбанов
(Россия, Краснодар)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Пари Нижний Новгород
Премьер-лига: таблица и календарь