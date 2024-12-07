Угальде установил рекорд всех времен! Как же некстати для «Спартака» РПЛ уходит на зиму

«Спартак» включился в чемпионскую гонку после мощного спринта. Команда Деяна Станковича выдала серию из пяти побед. Домашний матч с «Пари НН» стал хорошим шансом забрать ещё три очка и уйти на паузу в отличном настроении.
Тренер «Спартака» не экспериментировал с составом, выпустив на поле всех сильнейших. А у «Пари НН» главной потерей стал Виктор Гончаренко. Тренер нижегородцев дисквалифицирован после скандала в игре с «Ростовом».
Первый тайм получился не самым весёлым. Всё оказалось ожидаемо: «Спартак» давил, давил и ещё раз давил. А «Пари НН» окопался около своей штрафной и терпеливо ожидал шанса. Но голкипер «Спартака» Максименко скучал на своей половине поля. Впрочем, и хозяева не сильно напрягали Никиту Медведева. Встреча проходила под снегопадом, а судья Евгений Кукуляк перед стартом принял решение использовать на игре красный мяч. Погодные условия внесли корректировки.
В первом тайме самым опасным футболистом «Спартака» стал… Срджан Бабич. Именно центральный защитник упустил лучшие возможности открыть счёт. Два раза серб опасно бил головой после подач — дважды Медведев спас «Пари НН».
Но какой концерт устроил «Спартак» после перерыва! «Пари НН» осмелел, пошёл вперёд и открыл зоны в защите. А ещё прекратился снегопад. Идеальный тайминг для хозяев. И уже на 53-й минуте Тео Бонгонда открыл счёт: после прострела от Маркиньоса вингер «Спартака» разобрался с защитником «Пари НН» и в касание пробил в дальний угол. Бельгийско-конголезский футболист отличился уже в пятый раз за шесть встреч. Отличный прогресс по ходу сезона.
«Спартак» не уменьшил давление на ворота «Пари НН». Медведев нервничал чуть ли не каждую минуту. Свой очередной гол искал Манфред Угальде. И с третьей попытки форвард забил: на 63-й минуте он воспользовался рикошетом от Кристофера Мартинса, без сопротивления отправив мяч в ворота нижегородцев. Рекордный мяч от Угальде! Он отличился в девятый раз за четыре встречи — такого ранее в чемпионатах России не происходило (как и в истории «Спартака»).
А в следующей атаке «Спартак» забил в третий раз. На этот раз отличился Эсекьель Барко. Аргентинец получил мяч около штрафной и пальнул обводящим ударом в дальний угол ворот Медведева. Нокаут! «Спартак» сделал результат всего за 11 минут.
Оставшиеся полчаса получились «отпускными». «Спартак» контролировал темп встречи, а «Пари НН» сдался. Даже и не вспомнить подходов гостей к воротам Максименко. А у хозяев лучший шанс забить ещё упустил Маркиньос. Бразилец скосплеил Барко и пробил с его точки, однако мяч не нырнул в ворота «Пари НН».
Есть шестая подряд победа «Спартака» в РПЛ! Команда не повторяла достижение с октября-ноября 2016 года. Станкович идёт по стопам Массимо Карреры? Нет сомнений, что клуб и болельщики жалеют о зимней паузе. «Спартак» в нынешнем состоянии — претендент на золото. Главная задача Станковича на перерыв — сохранить импульс. Отыграть потенциальный отрыв в пять очков от первого места за 12 туров — вполне реально.
Автор: Никита Паглазов