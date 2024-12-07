Станкович назвал целью «Спартака» на сезон победу в РПЛ

— Цифры, цифры, цифры… К ним можно относиться по-разному. Представьте, что у нас владение 70 на 30, 20 ударов по воротам, но мы проигрываем. А я говорю: «Смотрите на цифры, мы играли лучше!». Другой момент: соперник нас во всем превосзодит, но мы побеждаем 1:0. И я скажу в ответ на критику: «Смотрите на табло». Цифры отражают игру, но ими можно оперировать с разным подходом.