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Станкович назвал целью «Спартака» на сезон победу в РПЛ

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ против «Пари НН» (3:0).

Источник: РИА "Новости"

Красно-белые продлили победную серию в рамках национального чемпионата до 6 матчей. Журналисты в пресс-центре «Лукойл Арены» встретили сербского специалиста аплодисментами.

— Соперник вышел на игру с целью не пропустить. Как удалось взломать оборону?

— Мы ожидали, что все сложится так. В первом тайме часто торопились, ошибались в простых ситуациях. В перерыве мы поговорили как друзья с реюятами и второй тайм полуился отменным. грали четко, прямо, концентрированно. Результат вы видели.

— Как относитесь к статистике? «Спартак» на первом месте по xG, по xG в свои ворота, по интенсивности прессинга и другим показателям…

— Цифры, цифры, цифры… К ним можно относиться по-разному. Представьте, что у нас владение 70 на 30, 20 ударов по воротам, но мы проигрываем. А я говорю: «Смотрите на цифры, мы играли лучше!». Другой момент: соперник нас во всем превосзодит, но мы побеждаем 1:0. И я скажу в ответ на критику: «Смотрите на табло». Цифры отражают игру, но ими можно оперировать с разным подходом.

На дистанции — позади 18 туров — показателей больше. Но самая главная статистика будет в турнирной таблице после 30 туров. Это трофей. Я ничего не обещаю и не говорю, но надо понимать, что у нас есть цель. К ней мы идем 30 туров, — сказал Станкович.

После 18 матчей «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 2 балла, петербуржцы имеют матч в запасе.

Спартак
3:0
Первый тайм: 0:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 14315 зрителей
Главные тренеры
Деян Станкович
Виктор Гончаренко
Голы
Спартак
Тео Бонгонда
(Маркиньос)
53′
Манфред Угальде
(Кристофер Мартинс)
62′
Эсекиэль Барко
64′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
4
Алексис Дуарте
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
97
Даниил Денисов
8
Маркиньос
2
Олег Рябчук
83′
29
Рикарду Мангаш
6
Срджан Бабич
88′
23
Никита Чернов
35
Кристофер Мартинс
75′
19
Хесус Мануэль Медина
9
Манфред Угальде
83′
11
Шамар Николсон
77
Тео Бонгонда
75′
25
Данил Пруцев
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
3
Данила Ведерников
90+2′
24
Кирилл Гоцук
25
Свен Карич
15
Александр Эктов
19
Никита Ермаков
29
Лука Веснер Тичич
70
Максим Шнапцев
85′
52
Артем Чистяков
7
Владислав Карапузов
33′
67′
80
Валерий Царукян
10
Александр Трошечкин
58′
34
Антон Мухин
90
Огнен Ожегович
67′
9
Зе Турбо
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
22
Удары (всего)
0
12
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
4
12
Фолы
17
1
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Гурбанов
(Россия, Краснодар)
ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Пари Нижний Новгород
Премьер-лига: таблица и календарь