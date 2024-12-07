«Спартак» повторил рекорд чемпионатов России

«Спартак» после 18 туров национального первенства замыкает тройку лучших в турнирной таблице. В активе подопечных Деяна Станковича 37 баллов, команда на два очка отстает от лидирующего петербургского «Зенита», который свой матч еще не сыграл. Нижегородский клуб идет на 12-й строчке, набрав 16 баллов.