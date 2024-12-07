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«Динамо» Мх — «Рубин»: стартовые составы команд на матч РПЛ

Сегодня, 7 декабря, состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся махачкалинское «Динамо» и казанский «Рубин».

Источник: ФК "Динамо" Махачкала

Игра пройдёт на стадионе «Анжи-Арена» в Каспийске. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск.

Стали известны стартовые составы играющих команд:

«Динамо» Махачкала: Волк, Алибеков, Шумахов, Пальцев, Джапо, Кагермазов, Глушков, Мрезиг, Сердеров, Агаларов, Касинтура.

«Рубин»: Ставер, Рожков, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Безруков, Иву, Чуми, Шабанхаджай, Даку.

«Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 17 очков за 11 матчей. «Рубин» заработал 23 очка в 17 встречах и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 17 игр.

Рубин
Динамо Мх