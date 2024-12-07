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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, как проведёт свой отпуск

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович после матча 18-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (3:0) рассказал, как планирует провести свой отпуск.

Источник: Спорт-Экспресс

«Поеду домой, увижусь с родными. Отдохну как следует, наберусь энергии, чтобы вернуться к работе», — сказал «Станкович» в эфире «Матч ТВ».

В начале второго тайма счёт в матче открыл вингер красно-белых Тео Бонгонда. На 62-й минуте нападающий хозяев Манфред Угальде укрепил их преимущество. Этот гол стал 15-м для костариканца в РПЛ. На 64-й минуте полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко довёл счёт до разгромного.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 37 очков за 18 матчей. «Пари НН» заработал 16 очков в 18 встречах и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Зенит», у которого 39 очков за 17 игр.

Спартак