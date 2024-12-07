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«Ростов» победил «Крылья Советов» в последнем туре РПЛ перед паузой

Встреча завершилась со счетом 3:1. Победный гол на счету иранца Мохаммада Мохеби.

Источник: ФК Ростов

Футболисты «Ростова» обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1 в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев отличились Мохаммад Мохеби (50-я минута) и Максим Осипенко (73, с пенальти), также автогол на счету защитника самарцев Доминика Ороза (37). У гостей гол забил Иван Олейников (32).

На 81-й минуте Ороза удалили с поля за вторую желтую карточку.

«Ростов» набрал 26 очков и завершит гол на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 18 очками расположились на десятой строчке.

В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, «Ростов» в начале марта примет московское «Динамо», «Крылья Советов» в гостях сыграют с «Краснодаром».

Ростов
3:1
Первый тайм: 1:1
Крылья Советов
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Ростов Арена, 8434 зрителя
Главные тренеры
Валерий Карпин
Игорь Осинькин
Голы
Ростов
Доминик Ороз
38′
Мохаммад Мохебби
(Николай Комличенко)
50′
Максим Осипенко
73′
Крылья Советов
Иван Олейников
(Сергей Песьяков)
32′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
55
Максим Осипенко
15
Данил Глебов
62
Иван Комаров
83′
87
Андрей Лангович
22′
27
Николай Комличенко
4
Виктор Мелехин
75′
3
Умар Сако
40
Илья Вахания
40′
90′
57
Илья Жбанов
9
Мохаммад Мохебби
84′
11
Алексей Сутормин
10
Кирилл Щетинин
84′
19
Хорен Байрамян
7
Роналдо
75′
69
Егор Голенков
Крылья Советов
30
Сергей Песьяков
4
Александр Солдатенков
15
Николай Рассказов
32′
5
Доминик Ороз
72′
81′
19
Иван Олейников
13
Иван Сергеев
25
Кирилл Печенин
25′
61′
3
Томас Галдамес
6
Сергей Бабкин
61′
21
Дмитрий Иванисеня
28
Игорь Дмитриев
61′
73
Владислав Шитов
34
Виктор Фелипе Мендес
86′
24
Роман Евгеньев
10
Бенхамин Гарре
52′
70′
17
Ульви Бабаев
Статистика
3
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
6
8
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
2
9
Фолы
10
6
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Боковой судья
Константин Шаламберидзе
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Ассистент ВАР
Вера Опейкина
(Россия, Сочи)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ростов
Крылья Советов
Премьер-лига: таблица и календарь