«Ростов» победил «Крылья Советов» в последнем туре РПЛ перед паузой

Футболисты «Ростова» обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1 в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
В составе хозяев отличились Мохаммад Мохеби (50-я минута) и Максим Осипенко (73, с пенальти), также автогол на счету защитника самарцев Доминика Ороза (37). У гостей гол забил Иван Олейников (32).
На 81-й минуте Ороза удалили с поля за вторую желтую карточку.
«Ростов» набрал 26 очков и завершит гол на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 18 очками расположились на десятой строчке.
В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, «Ростов» в начале марта примет московское «Динамо», «Крылья Советов» в гостях сыграют с «Краснодаром».