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Дзюба «прибил» «Зенит» в Петербурге! Победа «Акрона» героическая вдвойне

Зато в гандбол команда Семака в большинстве победила.

Источник: ФК "Акрон"

«Зенит» завершил первую часть сезона двумя домашними поражениями. В 18-м туре команда Сергея Семака неожиданно проиграла «Акрону» и теперь может потерять лидерство. Дзюба напомнил о себе Санкт-Петербургу победным голом.

В ворота «Зенита» спустя четыре тура вернулся после повреждения Латышонок. Подменявший основного голкипера Адамов снова присел на скамейку. Выбыл из состава и другой антигерой матча с «Крыльями Советов», в котором лидер РПЛ потерпел сенсационное поражение со счётом 2:3, Нуралы Алип. Вместо травмированного казахстанца в центре обороны сине-бело-голубых появился Родригао. Бразилец вообще впервые попал в «старт» в чемпионате России — прямо под Дзюбу!

«Зенит» должен был забивать уже через 20 секунд после начала матча. Глушенков сразу показал заряженность на игру — ушёл справа от двоих и покатил вдоль ворот на Мостового. Андрей стал бы автором быстрого гола, если бы Эшковал в последний момент не выбил мяч на угловой, который завершился ударом Нино через себя. Но яркого продолжения за бодрым стартом не последовало. Команда Заура Тедеева стала играть в свой футбол, не закрывалась и комбинировала большими силами на половине поля сине-бело-голубых.

В результате на 10-й минуте коллектив из Самарской области напомнил болельщикам «Зенита» о кошмаре встречи с «Крыльями Советов» — голом Лончара. «Акрон» превратил в забитый мяч свой первый же удар в створ. Всё началось с того, что Мантуан, закрывавший правый фланг обороны хозяев, поскользнулся на фланге и допустил простую потерю. Родригао вынес мяч из ворот, однако прямо на черногорского легионера гостей.

Лишь при счёте 0:1 «Зенит» включил наконец максимальную скорость и выдал отрезок с той самой «чемпионской игрой», с которой не знаком Семак. Прижал «Акрон» к его штрафной. Только на 16-й минуте Вендел нанёс первый удар хозяев в створ. А в середине тайма петербургская команда отыгралась. Редкий случай, когда «Зениту» принёс гол рискованный розыгрыш от вратаря. «Акрон» раскрылся в прессинге — чемпион улетел в быструю атаку. Комбинация Глушенков — Мантуан — Мостовой завершилась голом вингера, так как его упустил Пестряков. Молодой хавбек, переделанный в защитника, заменял на «Газпром Арене» дисквалифицированного капитана Савичева. Ему не хватило нужных навыков.

С повязкой у «Акрона» сыграл Дзюба. Партнёры искали центрфорварда кроссами, а он уступал почти во всех верховых единоборствах Родригао. Но перед перерывом выиграл за счёт выбора позиции и попал! Артём ловко отклеился от бразильца — ударом головой послал мяч в сетку. Два удара в створ от «Акрона» за 45 минут — два гола. Дзюба впервые в карьере забил «Зениту» в Санкт-Петербурге в чемпионате (ранее однажды отличился только в Кубке России), тем не менее особо не праздновал успех. Уважает свою бывшую команду?

Реакция Семака на неудачный тайм — двойная замена в перерыве. Если появление на поле Лусиано можно было прогнозировать, то выход потерявшегося после перехода в «Зенит» Ахметова стал полной неожиданностью. Что ж, тренеру виднее, кто как выглядит на тренировках. Семак отправил на скамейку Родригао и Клаудиньо. Возможно, в петербургском клубе действительно задумаются о трансфере Клаудиньо в зимнее окно, если получат адекватное предложение и найдут более мотивированного новичка такого же класса.

«Зенит» опять заставил «Акрон» сесть глубоко в оборону, но команда Тедеева качественно оборонялась. И тут тольяттинцев подвёл Данилин — на ровном месте заработал двё жёлтые карточки. Сначала хавбек устроил стычку с Венделом, а затем ударил ногой в живот Мантуану. Даже свои — Дзюба, Лончар — разозлились на Данилина. Когда «Акрон» остался вдесятером, Семак выпустил ещё и Соболева вместо Вендела. «Зенит» доигрывал с тройкой нападающих.

Команда Семака совсем придавила «Акрон». Вот только мяч никак не шёл в ворота экс-зенитовца Васютина. Соболев забил бы в пустые после суперпрохода Глушенкова, однако Мостовой сделал слишком сильный пас. Потом Кассьерра всё же пробил Васютина головой. Но хозяева рано радовались: этот гол «Зенита» отменил после видеопросмотра судья Москалёв — в ходе голевой атаки в ранней фазе Мостовой коснулся мяча рукой.

Последней надеждой Семака в атаке стали главный зенитовский джокер Ерохин и Педро. Хозяева упростили игру впереди, грузили мяч на своих нападающих. Пару раз выпрашивали пенальти, но попаданий в руки не было. «Акрон» же превратился в настоящую стену — отлично закрывал створ максимальным количеством игроков.

Давление «Зенита», превратившееся в навал, принесло сине-бело-голубым 30 ударов. Из них 19 — из пределов штрафной и девять — в створ. На 90+8-й минуте Лусиано, казалось, забил спасительный гол, но и он был отменён. Мяч попал в руку Нино. Потрясающий сюжет — и сенсационная победа «Акрона»!

Анатолий Романов

Зенит
1:2
Первый тайм: 1:2
Акрон
Футбол, Премьер-лига, Тур 18
7.12.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 30006 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Заур Тедеев
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
(Густаво Мантуан)
21′
Акрон
Стефан Лончар
10′
Артем Дзюба
(Роберто Фернандес)
40′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
30
Матео Кассьерра
31
Густаво Мантуан
55
Родригао
46′
77
Ильзат Ахметов
8
Маркус Вендел
49′
62′
7
Александр Соболев
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
46′
32
Лусиано Гонду
90+12′
17
Андрей Мостовой
82′
21
Александр Ерохин
67
Максим Глушенков
82′
24
Педро
Акрон
78
Александр Васютин
5
Алекса Джурасович
19
Марат Бокоев
63′
21
Роберто Фернандес
90+4′
26
Родриго Эшковал
7
Кирилл Данилин
49′
55′
15
Стефан Лончар
45+2′
6
Максим Кузьмин
86′
80
Вячеслав Бардыбахин
87′
14
Владимир Хубулов
66′
65
Владимир Москвичев
71
Дмитрий Пестряков
86′
4
Пауло Витор
24
Артем Дзюба
73′
97
Сергей Грибов
Статистика
2
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
3
10
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
12
Угловые
2
7
Фолы
18
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Ассистент ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Акрон
Премьер-лига: таблица и календарь