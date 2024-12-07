Дзюба «прибил» «Зенит» в Петербурге! Победа «Акрона» героическая вдвойне

С повязкой у «Акрона» сыграл Дзюба. Партнёры искали центрфорварда кроссами, а он уступал почти во всех верховых единоборствах Родригао. Но перед перерывом выиграл за счёт выбора позиции и попал! Артём ловко отклеился от бразильца — ударом головой послал мяч в сетку. Два удара в створ от «Акрона» за 45 минут — два гола. Дзюба впервые в карьере забил «Зениту» в Санкт-Петербурге в чемпионате (ранее однажды отличился только в Кубке России), тем не менее особо не праздновал успех. Уважает свою бывшую команду?