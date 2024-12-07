Зарема объяснила неудачи «Зенита»: «Магия была не в связке Клаудиньо-Вендел-Барриос»

«“Зенит” уже второй сезон не может восстановить игру после ухода Артема Дзюбы. Так и нет нападающего более результативного, значит, магия была вовсе не в связке Клаудиньо — Вендел — Барриос. На игру гегемона это точно не похоже, у “Спартака” появилась возможность сбросить “Зенит” с пьедестала в год его столетия», — заявила Салихова в интервью Metaratings.ru.