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Зарема объяснила неудачи «Зенита»: «Магия была не в связке Клаудиньо-Вендел-Барриос»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца Спартака Леонида Федуна, прокомментировала неудачи петербургского Зенита в последних матчах.

Источник: Sport24

Сегодня, 7 декабря, «Зенит» проиграл тольяттинскому «Акрону» (1:2), потерпев второе поражение подряд.

«“Зенит” уже второй сезон не может восстановить игру после ухода Артема Дзюбы. Так и нет нападающего более результативного, значит, магия была вовсе не в связке Клаудиньо — Вендел — Барриос. На игру гегемона это точно не похоже, у “Спартака” появилась возможность сбросить “Зенит” с пьедестала в год его столетия», — заявила Салихова в интервью Metaratings.ru.

После этого матча «Зенит» временно сохранил лидерство в таблице РПЛ, набрав 39 очков в 18 матчах.

Зенит
Акрон